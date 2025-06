Recital pianistico di Pyotr Akulov alla Casa Russa a Roma

Giovedì 26 giugno alle 18:30, nell’atmosfera estiva della capitale, la Casa Russa a Roma ospiterà un recital del giovane virtuoso russo Pyotr Akulov. Un musicista brillante e vincitore di numerosi concorsi internazionali, Akulov eseguirà opere di Beethoven e Bach. La parte centrale del programma sarà dedicato al ciclo per pianoforte “Dieci pezzi dal balletto “Romeo e Giulietta” di Sergej Prokofiev. Un’occasione imperdibile per compiere un viaggio emozionante tra i grandi capolavori del repertorio classico, eseguiti con sensibilità e virtuosismo. Una serata all’insegna della grande musica, capace di incantare tanto gli appassionati quanto chi si avvicina per la prima volta al pianoforte.

Romeo e Giulietta

La prima del balletto “Romeo e Giulietta” su musiche di Sergej Prokofiev, ebbe luogo sul palcoscenico del Teatro dell’Opera e del Balletto intitolato a Kirov di Leningrado (oggi Teatro Mariinskij) nel 1940 (85 anni fa).

Il balletto-sinfonia è considerato un trionfo del grande compositore russo, grazie alla ricchezza dei ritmi e alla natura dei temi principali. Viene messo in scena sui palcoscenici teatrali più famosi del mondo, alcuni brani vengono eseguiti in concerti di musica classica.

Pyotr Akulov

Pyotr Akulov è un artista straordinario, un enfant prodige che ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 4 anni. Si è diplomato alla Scuola Centrale di Musica di Mosca e alla Scuola Speciale di Musica Gnesin di Mosca. Oggi è studente al Conservatorio di Oberlin (classe del Prof. Stanislav Yudenich), dove si è iscritto dopo aver vinto il prestigioso Concorso Thomas and Evon Cooper nel 2023.

Nonostante la giovane età (Petr Akulov ha 18 anni), ha collaborato con direttori d’orchestra di fama mondiale come Valery Gergiev, Yuri Simonov, Lavard Skou-Larsen, Maurice Russell, Fabio Mastrangelo, Mikhail Shcherbakov e si è esibito da solista con l’Orchestra Sinfonica del Teatro Mariinskij, l’Orchestra Sinfonica Accademica Statale Svetlanov, l’Orchestra Sinfonica Statale della Repubblica del Tatarstan, l’Orchestra Sinfonica Accademica Filarmonica di Mosca, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Mosca, i Soloisti da Camera di Salisburgo, l’Orchestra di Macao, l’Orchestra Sinfonica di Hilton Head e altre orchestre rinomate.



L’ingresso è libero, la prenotazione tramite il link è obbligatoria:

https://forms.gle/ktNrdfFb2f6dALna7

Casa Russa a Roma – Piazza Benedetto Cairoli, 6