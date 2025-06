“Sinfonia per due d’inizio estate” in collaborazione con l’Associazione “L’Aquila Siamo Noi”

Giovedì 19 giugno alle ore 18:30 la Casa Russa a Roma vi invita alla serata che conclude la VI stagione del «I Concerti dell’Amicizia» in collaborazione con l’Associazione culturale «L’Aquila Siamo Noi».

I protagonisti del concerto “Sinfonia per due d’inizio estate” sono violinisti Fabrizio Casu, docente del al Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila, solista e come primo violino di spalla in diverse formazioni orchestrali e Mircea Popescu che ha lavorato con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, ha collaborato anche con altre orchestre italiane (Sanremo, ecc.) e con numerosi solisti e direttori d’orchestra internazionali.

In programma musiche di Sergej Rachmaninov, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Auguste de Bériot e altri compositori.

L’Ambasciata della Federazione Russa nella Repubblica Italiana, la Casa Russa a Roma e l’Associazione culturale “L’Aquila Siamo Noi” collaborano dal 2018 nella realizzazione de “I Concerti dell’Amicizia”, kermesse culturale nata in segno di gratitudine per il generoso impegno e contributo della Federazione Russa per il recupero e restauro di Palazzo Ardinghelli e per la completa ricostruzione della chiesa di San Gregorio Magno, beni monumentali aquilani distrutti dal devastante terremoto del 2009.

L’ingresso è libero, la prenotazione è obbligatoria: https://forms.gle/4h9zUc22TVAGu6c68

Casa Russa a Roma – Piazza Benedetto Cairoli, 6

Si prega di esibire un documento d’identità all’entrata.

Piazza Benedetto Cairoli, 6 – 00186 Roma;

tel. +39 06 888 16 333