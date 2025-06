L’ambasciatrice colombiana in Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar, partecipa al Forum internazionale su donne, pace e sicurezza del 2025 a Pristina.

L’ambasciatrice colombiana in Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar, nella sua qualità di ambasciatrice non residente presso il governo della Repubblica del Kosovo, ha rappresentato la Colombia al terzo Forum internazionale su donne, pace e sicurezza, tenutosi a Pristina dal 2 al 3 giugno 2025.

Questo forum, promosso dalla Presidente della Repubblica del Kosovo, Vjosa Osmani Sadriu, si propone di offrire un luogo di discussione che riunisca leader, esperti, accademici e la società civile per consolidare strategie globali volte a raggiungere una pace duratura, equa e sostenibile, evidenziando il ruolo delle donne. Questa terza edizione, intitolata “Il Codice di Sicurezza per la Nostra Generazione”, ha cercato di affrontare le sfide che donne e bambini devono affrontare in contesti di guerra e conflitto armato.

L’Ambasciatrice Quessep ha partecipato al panel “Donne al timone: storie vere di leadership femminile nella costruzione della pace”, tenutosi il 3 giugno. Il panel ha affrontato le esperienze delle leader sociali in Colombia nella costruzione e nel contributo alla pace nel Paese. L’Ambasciatrice Quessep ha anche partecipato a un incontro con la Presidente del Kosovo, Vjosa Osmani Sadriu, che ha riunito tutti i Capi Delegazione dei Paesi invitati.

Nell’ambito della sua partecipazione a questo forum, l’Ambasciatrice Quessep ha incontrato Prindium Sadriu, Direttore per l’America Latina del Ministero degli Affari Esteri e della Diaspora del Kosovo, e Artan Duraku, Incaricato d’Affari della Repubblica del Kosovo in Colombia. Durante questi incontri, hanno discusso temi di interesse nell’agenda bilaterale, come l’istruzione, la cooperazione e la cultura, tra gli altri.

È la prima volta che la Colombia partecipa al forum, che ha permesso di dare visibilità alla politica estera femminista e di genere attuata dal governo nazionale. La partecipazione della Colombia a questo evento è stata preparata con il prezioso supporto dell’Ambasciatrice Generale per la Politica Femminista Globale Arlene Tickner e della Coordinatrice per la Politica Estera Femminista e le Questioni di Genere del Ministero degli Affari Esteri, Laura Soto.

Colombia e Kosovo hanno stabilito relazioni diplomatiche nel 2019. Il 6 novembre 2023, l’ambasciatrice Ligia Quessep ha presentato le sue credenziali al governo della Repubblica del Kosovo, che ha inaugurato ufficialmente la sua ambasciata a Bogotà nel novembre 2024.