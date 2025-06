Si conclude a Casa Russa a Roma il progetto dedicato a Dmitri Shostakovich

Lunedì 9 giugno alle 18:30 vi invitiamo al 4° concerto nell’ambito del progetto congiunto della Casa Russa a Roma con la Scuola Internazionale di Musica “Avos Project”, dedicato a Dmitri Shostakovich. Dall’inizio del 2025, nella nostra sala si sono tenuti 3 concerti con la partecipazione di giovani musicisti

italiani che hanno eseguito musiche di compositori russi. Gli eventi hanno riunito, in totale, circa 500 persone.



In programma del concerto che conclude il progetto la “Sonata Ballata” op. 27 di Nikolai Medtner, che eseguirà il pianista Francesco Bravi, e le “Sette liriche per soprano e strumenti su testi di A. Blok” di Dmitri Shostakovich, che saranno eseguite dal soprano Federica Raja e dal “Trio Amal” – Adrianoì Leonardo Scapicchi (pianoforte), Maddalena Fogacci (violino), Alice Romano (violoncello).



Dmitri Shostakovich scrisse la sua opera nel 1967. Non apprezzando la definizione “ciclo”, le diede il titolo “Sette liriche di A. Blok”. Il compositore fu attratto dai primi versi del poeta, quelli che trasmettono agitazione e inquietudine. Il tema delle liriche – la comprensione del significato profondo della vita del poeta, la vita della sua Patria – ha trovato una profonda e sottile incarnazione nella musica.



L’ingresso è libero, la prenotazione è obbligatoria o al telefono 0688816333 o

tramite il link https://forms.gle/cJqzgpPYvvLfmb1k7



Casa Russa a Roma – Piazza Benedetto Cairoli, 6

Si prega di esibire un documento d’identità all’entrata