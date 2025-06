Colombia eletta al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

La Colombia è stata eletta questo martedì come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il periodo 2026-2027, dopo aver ottenuto 180 voti all’Assemblea Generale tenutasi a New York.

Come annunciato dalla cancelliera Laura Sarabial, il paese rivestirà questa carica per due anni, con voce e voto nelle decisioni più rilevanti dell’agenda internazionale. L’elezione, sostenuta quasi unanimemente, è vista come un sostegno al ruolo diplomatico della Colombia e al suo crescente ruolo a livello globale.

Lo rendono noto i principali media colombiani La Colombia era stata membro per l’ultima volta dell’organo Onu responsabile del mantenimento della pace e della sicurezza nel 2011 e, quest’anno, riporta El País, ha fatto campagna per essere eletta con lo slogan ‘Esperienza nella Costruzione della Pace’, avendo esperienza in dialoghi e accordi con vari gruppi armati da decenni, l’ultimo dei quali firmato dal governo dell’ex presidente Juan Manuel Santos con la guerriglia delle FARC, le Forze armate rivoluzionarie della Colombia, nel 2016.



“Questo è un riconoscimento al rafforzamento della politica estera che ha fatto il presidente Gustavo Petro”, ha detto la cancelliera colombiana, Laura Sarabia, in un messaggio sui suoi social media.

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in inglese United Nations Security Council, in sigla UNSC) è l’organo delle Nazioni Unite, composto dalle potenze globali e da altre potenze di rilievo, incaricato di mantenere la pace e la sicurezza internazionali in conformità con i principi e le finalità delle Nazioni Unite.

Lo Statuto delle Nazioni Unite, firmato il 26 giugno 1945, dispose la sua creazione, ma la prima riunione fu il 24 ottobre 1945 per la ratifica dello Statuto con i soli cinque membri permanenti. Si riunì però per la prima volta come plenum il 17 gennaio 1946 a Londra: alla riunione parteciparono anche i membri non permanenti, la cui elezione era avvenuta cinque giorni prima.

Lo scopo del Consiglio è stabilito dall’articolo 24 dello Statuto delle Nazioni Unite, al consiglio viene conferita “la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale“. Le decisioni del Consiglio necessitano di una maggioranza di almeno nove dei quindici membri e di tutti i cinque membri permanenti, se si tratta di un voto su una questione non procedurale