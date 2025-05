Programmazione del mese di giugno, Casa Argentina

Ecco la programmazione di Casa Argentina, l’ambasciata argentina a Roma per il mese di giugno.

13/6 – Concerto del pianista Marcelo Lian

18/6 – Proiezione della pellicola: “Las viudas de los jueves”

25/6 – 3° Café letterario a Casa Argentina

Marcelo Lian

Il pianista argentino Dr. Marcelo Lian è stato vincitore di premi in diversi concorsi pianistici, oltre ad aver ricevuto borse di studio nel suo paese natale e negli Stati Uniti

Le apparizioni del Dr. Lian in recital da solista includono presentazioni al Teatro Colon durante il Martha Argerich Festival nel 2002, un recital in California suonando il leggendario pianoforte di Vladimir Horowitz e un debutto alla Carnegie Weill Hall nel 1998 grazie al supporto e all’incoraggiamento della sua mentore, la Dr.ssa Ana Maria Trenchi Bottazzi.

Nel 2013, il Dott. Lian ha conseguito il Dottorato in Esecuzione Pianistica presso l’Università del Nebraska-Lincoln sotto la guida del Dott. Paul Barnes. Ha lavorato come Artista in Residenza presso il Linfield College (Oregon) e Artista Visitatore presso la Kansas State University, il McPherson College (Kansas), il Nyack College (New York), il New England Conservatory (Massachusetts), la Southwest Baptist University (Missouri) e la Wayland Baptist University (Texas), tra gli altri. Durante l’estate, il Dott. Lian è docente presso il Blue Lake Fine Arts Camp.

Las viudas de los Jueves

Thursday Widows è un film coprodotto da Argentina e Spagna , uscito in Argentina il 10 settembre 2009. Il film è stato diretto dall’argentino Marcelo Piñeyro e la sceneggiatura, di Marcelo Figueras e dello stesso Piñeyro, è basata sul romanzo omonimo della scrittrice argentina Claudia Piñeiro. Il film aveva come protagonista Gloria Carrá.



Casa Argentina

Casa Argentina ha sede in un palazzo storico degli anni Venti nel centro di Roma e inizia la propria attività nel 1965. L’Istituto estero, parte dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Argentina a Roma, si dedica alla promozione e alla diffusione della cultura argentina, proponendosi come centro di aggregazione e di condivisione per gli Argentini stabilitisi in Italia. Casa Argentina, oltre a organizzare incontri ed eventi, progetta mostre d’arte contemporanea, aperte al pubblico, dedicate ad artisti di fama internazionale, spesso in collaborazione con altre Ambasciate straniere.