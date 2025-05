Italia-Francia, un patrimonio infinito anche nell’arte culinaria

Le cucine di Palazzo Farnese hanno aperto ieri le loro porte per un incontro di festa e scambio culturale, organizzato dall’Ambasciata di Francia in partnership con Giallo Zafferano, il food media brand numero

uno in Italia, divulgatore della cucina italiana nel mondo.

Sono arrivati la mattina presto a Palazzo Farnese, in ordine sparso, un po’ da tutta Italia, qualche chef e membro della giuria direttamente dalla Francia. L’idea della manifestazione è nata da Martin Briens,

Ambasciatore di Francia in Italia, conoscitore enogastronomico e chef per passione – che recentemente si è cimentato insieme a Nonna Silvi, la “Nonna d’Italia”, nella preparazione della ricetta della Cacio e pepe, – e di Andrea Santagata, Amministratore Delegato di Mondadori Media – editore di GialloZafferano.

Nell’ambito dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell’insediamento dell’Ambasciata di Francia a Roma, diverse brigate di aspiranti chef, di maestri della cucina under 35 e talent del mondo food si sono sfidati per reinterpretare in chiave contemporanea e multiculturale il pranzo domenicale.

Tre sono i concetti chiave della giornata ospitata dall’Ambasciata di Francia: la trasmissione dei saperi, formando le nuove generazioni di chef e favorendo il dialogo e la collaborazione tra scuole e professionisti di nazioni diverse; la condivisione, come creazione di sinergie tra giovani chef francesi e italiani attraverso la cucina; la sostenibilità, vista come promozione dell’utilizzo di prodotti a chilometro zero e budget contenuti per ciascun menu.

A presiedere la giuria sempre l’ambasciatore Martin Briens, Andrea Santagata, Amministratore delegato Mondadori Media area Digital e MarTech,_Massimo Borgnis, Direttore Responsabile di CHi, qui

eccezionalmente in veste di conduttore della serie televisiva di Food Network “Le Locande del cuore”, Sebastian Fitarau, resident Chef di GialloZafferano e parte del roster di Zenzero Talent Agency. Per

ciascuna portata è stata scelta una squadra vincitrice. Inoltre le tre coppie cucineranno per una cena di gala in Ambasciata in autunno, come evento di chiusura dei festeggiamenti dei 150 anni dell’Ambasciata di Francia a Roma.

La madrina di questa giornata di festa è Julie Andrieu, animatrice televisiva e critica gastronomica, che ha annunciato i vincitori, nella splendida cornice della Galleria Murano dell’Ambasciata, con buffet preparato e servito da una scuola alberghiera romana.