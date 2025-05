IILA partecipa al XIV Triangolo Strategico: America Latina – Europa – Africa organizzato da IPDAL.

Si è tenuto il 21 e 22 maggio a Lisbona il XIV Triangolo Strategico: America Latina – Europa – Africa, un appuntamento annuale ormai consolidato organizzato da IPDAL-Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas che ha l’obiettivo di stimolare il dialogo tra gli attori che si occupano di cooperazione nel Sud Globale, multilateralismo e triangolazione transatlantica. All’evento, che riunisce autorevoli personalità europee, africane e latinoamericane insieme a rappresentanti di organizzazioni internazionali e associazioni imprenditoriali, ha partecipato la Segretario Generale dell’IILA, Antonella Cavallari.

Tra le questioni centrali emerse durante l’incontro, efficacemente aperto dal Segretario Generale della SEGIB Andres Allamand e dal Direttore della Fondazione EU-LAC Alberto Brunori, spicca la necessità di costruire una cooperazione più profonda ed efficace tra America Latina, Africa ed Europa, attraverso una migliore conoscenza reciproca e alleanze innovative tra organismi internazionali e regionali, capaci di rispondere alle attuali sfide globali mettendo a fattor comune le capacità di ciascuno. La Segretario Generale Cavallari, invitata ad intervenire nel panel dedicato al multilateralismo insieme a José Ignacio Salafranca, Vicepresidente della Fondazione Euroamerica e Rui Alberto de Figueiredo Soares, Ministro degli Esteri di Capo Verde, ha sottolineato come il modello della cooperazione triangolare possa costituire una strategia decisiva per costruire relazioni solide e durature basate sulla condivisione di soluzioni e sul sostegno reciproco.



Questa visione è approfondita nel volume curato da Mario Giro “Il piano Mattei. Come l’Italia torna in Africa”, nel quale un capitolo a firma della Segretario Generale Cavallari, condiviso con i partecipanti all’evento, esplora il potenziale della cooperazione triangolare con l’America Latina indicando settori specifici nei quali sviluppare progetti concreti: tra questi il sostegno all’innovazione nelle PMI e la cooperazione nel settore spaziale per favorire il trasferimento di conoscenze scientifiche e tecnologiche ad esempio nell’ambito dell’agricoltura innovativa.



Cavallari ha concluso il proprio intervento illustrando un progetto di formazione dedicato alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, in fase di avvio nel quadro del programma Falcone-Borsellino finanziato dal MAECI ed eseguito dall’IILA, rivolto all’America Latina e all’Africa. Con il supporto di IPDAL tale progetto potrebbe agevolmente essere esteso ai paesi africani interessati anche in veste di formatori (Capo Verde ad esempio è uno dei paesi con il più basso tasso di corruzione e vanta buone pratiche da condividere, come ha sottolineato il Ministro).