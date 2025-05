Il Presidente della Camera dei Deputati, On. Lorenzo Fontana, in visita alla sede dell’IILA. 21 maggio 2025

Un grande onore per IILA–Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana ricevere oggi la graditissima visita del Presidente della Camera dei Deputati, On. Lorenzo Fontana, accolto dal Segretario Generale Antonella Cavallari, dal Presidente dell’IILA e Ambasciatore del Messico in Italia, S.E. Carlos Eugenio García de Alba Zepeda e dai Delegati dei Paesi membri. Una testimonianza tangibile dell’interesse del Parlamento italiano per l’America Latina, un continente – come ha sottolineato nel proprio intervento il Presidente Fontana – con il quale è naturale e necessario approfondire un’alleanza strategica, soprattutto in questo momento così delicato delle relazioni internazionali. La condivisione di valori e interessi tra Europa e America Latina, oggi più che mai rappresenta infatti una base sulla quale costruire collaborazioni capaci di rafforzare l’indipendenza di entrambe le regioni sullo scacchiere internazionale.

A tal proposito è emerso il ruolo dell’IILA come strumento dinamico della diplomazia multilaterale e ponte istituzionale tra i due continenti, in particolare nel contesto del dialogo CELAC-UE, ma anche UE-MERCOSUR. La Segretario Generale ha ricordato le principali aree di intervento dell’IILA – dalla transizione verde e digitale alla coesione sociale, dal sostegno alle PMI alla cooperazione nei settori culturale, scientifico e tecnologico – in cui i progetti sono accomunati dalla imprescindibile componente della formazione professionale, fondamentale sia per contribuire ad “internazionalizzare” le istituzioni italiane sia per creare reti di contatti interpersonali di grandissima utilità per consolidare relazioni significative e durature tra Italia e America Latina.

In tale quadro, il Presidente Fontana – esprimendo vivo apprezzamento per l’impegno dell’IILA di oggi, che ha saputo evolversi nei quasi 60 anni trascorsi dalla realizzazione del lungimirante progetto del suo fondatore, Amintore Fanfani – ha sottolineato l’opportunità di rafforzare la diplomazia interparlamentare quale motore fondamentale per dare impulso al partenariato tra i popoli delle due sponde dell’Atlantico, elemento essenziale per lo sviluppo delle relazioni bilaterali e bi-regionali.

Il giro di tavolo ha infine consentito agli Ambasciatori latinoamericani di condividere con il Presidente Fontana proposte utili a rafforzare la presenza italiana nella Regione e a consolidare gli storici e rilevanti rapporti di amicizia e collaborazione tra l’Italia e i Paesi della regione latinoamericana.In chiusura, il Presidente Fontana ha visitato la biblioteca dell’IILA che ospita un prezioso patrimonio librario di 103.500 volumi dedicati alle tematiche latinoamericane, messo a disposizione della comunità scientifica, del mondo accademico e degli appassionati del settore: un ulteriore esempio del ruolo culturale svolto dall’IILA nella promozione del dialogo interregionale.