Messaggio dell’Ambasciatrice di Romania in Italia Gabriela Dancau in merito all’Anno Culturale Romania–Italia 2026.

Sono profondamente grata per la firma della Dichiarazione congiunta d’intenti da parte della Signora Janina Sitaru, Segretario di Stato presso il Ministero degli Affari Esteri della Romania, e della Signora

Maria Tripodi, Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana – un passaggio istituzionale fondamentale che sancisce ufficialmente l’organizzazione dell’Anno Culturale Romania–Italia 2026.

Si tratta di un progetto dal forte valore simbolico e di grande responsabilità, che riflette la forza dei legami speciali tra i nostri due Paesi, nonché la volontà condivisa di valorizzare il patrimonio, la creatività e il dialogo culturale quali autentici ponti tra le nostre Nazioni.

Nel primo semestre del 2026, l’Ambasciata di Romania in Italia darà vita a un ricco programma di eventi culturali nelle principali città italiane, con il prezioso sostegno del Ministero della Cultura e del Ministero degli Affari Esteri. L’arte romena – in tutte le sue forme – racconterà chi siamo e ciò che ci unisce.

Nel 2026, la Romania culturale risplenderà in Italia. E non solo: saprà commuovere, ispirare, creare ponti duraturi tra le persone”

Ambasciatrice di Romania

Gabriela Dancau è stata nominata Ambasciatore di Romania presso la Repubblica Italiana, la Repubblica di Malta e la Repubblica di San Marino, con residenza a Roma, attraverso i Decreti Presidenziali firmati dal Presidente della Romania, il Sig. Klaus Iohannis, il 1º marzo 2022 e il 14 aprile 2022

Diplomatica in carriera da oltre 20 anni, a Gabriela Dancau è stato conferito il grado di Ambasciatore il 9 dicembre 2021, con Decreto Presidenziale.

Si è laureata presso la Facoltà di Cibernetica, Statistica e Informatica Economica dell’Accademia degli studi economici di Bucarest, con specializzazione in cibernetica economica. Ha conseguito due master, uno in Relazioni internazionali avanzate presso l’Ecole des Hautes Etudes Internationales – Centre d’études diplomatiques et stratégiques di Parigi, e l’altro in Cibernetica, presso la Facoltà di Cibernetica, Statistica e Informatica Economica dell’Accademia degli studi economici di Bucarest. Si è inoltre ampliata le competenze attraverso il corso post laurea in relazioni internazionali presso l’Accademia Diplomatica di Bucarest e il corso “Prassi di negoziazione diplomatica” presso l’École Nationale d’Administration (ENA) di Parigi.