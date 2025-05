Casa Russa a Roma celebrerà Iosif Brodskij

Giovedì 22 maggio alle ore 18:30, Casa Russa a Roma riunirà esperti e appassionati dell’opera di Iosif Brodskij in un salotto letterario-musicale, in occasione del compleanno di uno dei poeti più brillanti del XX secolo. Il 24 maggio Brodskij avrebbe compiuto 85 anni.

In programma dell’evento “Sono stato a Roma. Inondato di luce” un videomessaggio dalla Casa-museo “Una stanza e mezzo” di San Pietroburgo, l’intervento della traduttrice e docente dell’Università degli studi di Firenze Irina Dvizova, “Elegie romane” e altre poesie del periodo romano interpretate dall’attore e regista Marco Belocchi, dall’attore Pavel Zelinsky accompagnate dall’esposizione degli scatti del famoso fatografo russo Sergey Bermeniev. Le musiche di Bach, Vivaldi e Mozart, compositori preferiti del poeta, saranno eseguite dal soprano Maria Smirnova. I brani di Johann Sebastian Bach suonerà al pianoforte Pietro Delle Chiaie.

Iosif Brodskij è stato un poeta, drammaturgo, traduttore, insegnante, vincitore del premio Nobel. È nato nel 1940 a Leningrado in una famiglia di un fotografo militare. L’opera e la visione del mondo del poeta furono fortemente influenzate da Anna Achmatova, Anatoly Naiman, Vladimir Uflyand, Bulat Okudzhava e Sergei Dovlatov. Un ruolo speciale nella poesia di Brodskij ha avuto la lingua russa. Come disse la poetessa sovietica Bella Achmadulina: “Egli può, per così dire, produrre la lingua russa dentro di sé e ci riesce perfettamente… Diventa lui stesso una forza fertile. Come se fosse lui stesso un giardino e un giardiniere”.

Brodskij amava l’Italia; veniva a Roma e Venezia ogni anno per oltre 20 anni. Venezia ricordava a Brodskij la sua città natale, San Pietroburgo. Ha dedicato sia a Roma che a Venezia molte poesie. Iosif Brodskij ha lasciato un immenso patrimonio che continua ad ispirare nuove generazioni di lettori e pensatori.

L’ingresso è libero, è obbligatoria la prenotazione al link: https://forms.gle/arw7jsNKKJvPkJc2A

Casa Russa a Roma – Piazza Benedetto Cairoli, 6

Si prega di esibire un documento di identità all’entrata