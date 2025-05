Caffè letterario presso la Biblioteca Argentina di Roma

Mercoledì 28 maggio alla Casa Argentina di Roma si terrà un caffè letterario alle ore 18:00 in compagnia di caffè, pasticcini e chiacchiere sulla letteratura argentina attraverso scrittori e opere della tradizione del Paese sudamericano. L’incontro letterario sarà guidato dalla Dott.ssa Rode Classen. L’attività è completamente libera e gratuita.

Rode Classen con il progetto Palabras del Sur sviluppa, organizza e offre corsi di spagnolo e culture sudamericane in modalità online e in presenza, in diversi luoghi di Roma. Alcuni dei corsi che ha ideato sono: “Spagnolo avanzato attraverso la letteratura sudamericana” e “Corso di conversazione: un viaggio in Argentina”. Appassionata di storie, soprattutto se queste ultime sono in grado di generare un cambiamento o di portare qualcosa di positivo ad altre persone o comunità. Si è dedicata inizialmente al giornalismo sociale, per poi integrarlo con la scrittura di contenuti per organizzazioni no-profit.

La letteratura argentina è una delle espressioni più ricche della cultura ispano-americana. Nata dall’incontro tra l’eredità europea e le realtà sociali e storiche del Cono Sud, ha saputo costruire una voce autonoma e potente, capace di riflettere le contraddizioni di un paese vasto, complesso e segnato da profondi cambiamenti. Dall’epica gauchesca del XIX secolo, che celebra la figura del gaucho come simbolo di identità e resistenza, fino ai racconti fantastici e metafisici del Novecento firmati da autori come Jorge Luis Borges o Julio Cortázar, la narrativa argentina ha costantemente sfidato le convenzioni letterarie, giocando con il linguaggio, il tempo e la realtà. Guardando, invece, alla contemporaneità, la letteratura argentina ha continuato a rinnovarsi, affrontando temi come la memoria, la violenza politica, l’identità di genere e la vita urbana. La forza della letteratura argentina sta anche nella sua capacità di parlare a un pubblico internazionale, mantenendo però uno sguardo profondamente radicato nella propria terra.

La formula del caffè letterario in questo caso aiuta il pubblico ad immergersi completamente nella realtà letteraria argentina, con l’aiuto di una docente estremamente preparata e con il desiderio di esplorare un universo di un Paese affascinante e ricco di storie.