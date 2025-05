Ethiopian Tourism Promotion Forum: il turismo come ponte tra Italia e Etiopia

L’Etiopia, Terra delle origini, germoglio iniziale del Panafricanismo, torna a splendere nel programma presentato ieri presso l’Ambasciata Etiope a Roma in occasione dell’Ethiopian Tourism Promotion Forum. Tra il profumo di un caffè dalla storia millenaria e il rumore dei chicchi appena tostati, tour operator, rappresentanti culturali, stakeholder del settore si sono riuniti alla riscoperta delle opportunità turistiche del Paese, per valorizzare il patrimonio culturale e naturale etiope e per incentivare gli investimenti stranieri nel settore dell’ospitalità e dell’ecoturismo.

Ethiopian Airlines: 2 Paesi, un ponte

Durante l’incontro, uno spazio importante è stato dedicato all’Ethiopian Airlines. Più che una compagnia aerea, è un vero e proprio ponte che accorcia le distanze culturali e fisiche nei collegamenti tra l’Italia e l’Etiopia. L’Ethiopian Airlines collega oltre 120 destinazioni in tutto il mondo, con voli diretti da Roma e Milano verso Addis Abeba. Quello che rende attrattiva questa compagnia aerea sono i servizi premiati, l’attenzione al comfort e l’investimento nella qualità per il viaggiatore europeo. Questa connettività non solo permette all’Etiopia di presentarsi oggi come una destinazione accessibile e competitiva, ma anche di allargare gli orizzonti in fatto di autenticità dello scambio culturale.

Le ricchezze nazionali

Tra le meraviglie che l’Etiopia può offrire oltre ai servizi ci sono anche le bellezze naturali, parte di una grandissima biodiversità di paesaggi unici e inestimabili. Nel cuore dell’Africa si possono scorgere le Simien Mountains, una delle catene montuose più rappresentanti del continente, habitat di babbuini Gelada e stambecchi Walia, ma anche le Balé Mountains, un’occasione unica per ammirare una delle specie più rare al mondo, il lupo etiope.

Per chi ama l’avventura, poi, c’è la Dancalia, uno scorcio desertico con vulcani attivi e laghi salati. La Valle dell’Omo invece conquista con i suoi villaggi tribali, le usanze ancestrali e la forte componente antropologica.

Non solo cultura, anche spiritualità

L’Etiopia nasce e incorpora una memoria profonda dove il passato muta e si intreccia alle opportunità di dialogo culturale. L’incontro in ambasciata ha rappresentato un momento di rafforzamento dei rapporti tra Etiopia e Italia. I due Paesi, legati da una storia complessa, oggi guardano insieme a nuove opportunità di scambio, cominciando proprio dal turismo.

La creazione di itinerari congiunti e la possibilità di collaborazioni tra esperti e istituzioni accademiche comunicano un messaggio chiaro e potente: “il turismo può diventare un ponte stabile e fertile tra Paesi“.