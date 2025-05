Il gotico e la tradizione sacra a Leon

Venerdì 16 maggio alle ore 12:30 José Antonio Diez Diáz, sindaco di León accompagnerà gli ospiti per approfondire sula città e scoprire tutto ciò che ha da offrire ai loro visitatori. Seguirà una dimostrazione musicale della Settimana Santa in presenza al CMI e un piccolo aperitivo.

Il tutto nella meravigliosa cornice di Piazza di Spagna a Roma alle ore 12.30

Leon

La città di León, nella regione di Castiglia e León, è un gioiello dell’arte gotica. La cattedrale, nel medesimo stile, è un monumento veramente accattivante.

I fascini di questa città del nord della Spagna non finiscono qua. Per tutti coloro che cercano dei paesaggi mozzafiato potrebbero recarsi a Las Médulas, Patrimonio UNESCO. Dentro le mura, la cittadina può

continuare a essere esplorata in alcuni punti chiave come la Casa dei Botines, opera di Gaudì, oppure scoprire il quartiere Húmedo per assaggiare tutte le prelibatezze tipiche.

León (Llión in leonese) è un comune spagnolo di 124 028 abitanti (2020) situato nella comunità autonoma di Castiglia e León e capoluogo della provincia omonima; situata alla confluenza dei fiumi Bernesga e Torío sul versante meridionale dei Monti Cantabrici.

È luogo di intenso turismo, essendo una città d’arte ricca di monumenti romani, medievali, moderni e antica tappa dell’itinerario seguito dai pellegrini provenienti dal centro Europa verso Santiago di Compostela detto Camino de Santiago (Cammino di Santiago di Compostela) e punto di partenza del cammino di San Salvador. È sede universitaria e vescovile.

Clima

León ha un clima mediterraneo continentale; le temperature sono fresche, con una media annua di 10,9 °C, le estati sono temperate per via della quota e dalla vicinanza ai monti Cantabrici, mentre gli inverni sono freddi (0 °C – 4 °C); il gelo è molto frequente (74 giorni di gelo all’anno in media). La neve cade a León in media 16 giorni all’anno, ma nevicate pesanti sono rare.

La lingua leonese è la lingua propria di Leòn. Si parla spagnolo.