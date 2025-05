Si conclude con grande successo la partecipazione della Colombia alla fiera MacFrut 2025

Roma. 7 maggio 2025. L’ambasciatrice colombiana in Italia Ligia Margarita Quessep Bitar ha guidato la partecipazione della Colombia alla fiera MacFrut, che si è tenuta dal 6 all’8 maggio nella città di Rimini, in Italia. Questa fiera è considerata il luogo più importante per la commercializzazione di frutta e verdura italiana.

La Colombia ha partecipato con una delegazione composta dal Direttore della Regione Amministrativa Speciale e di Pianificazione (Regione Centrale RAP-E) Ricardo Agudelo, che ha presentato le potenzialità, le innovazioni e le necessità delle industrie in questo campo nei dipartimenti di Meta, Huila, Tolima, Boyacá, Cundinamarca e Bogotà DC.

Degna di nota è stata anche la partecipazione dei produttori di mangostano (Myriam Paola Acero Zapata), olio di avocado (Mayden Rocio Rojas Vásquez) e pomodorini e avocado Hass (Sandra Janeth Ballesteros Garzón).

L’Ambasciatore Quessep e la delegazione colombiana hanno avuto l’opportunità di incontrare e presentare i prodotti colombiani a rappresentanti ed esperti italiani di alto livello, tra cui il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida; l’Assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini; il Direttore Generale per l’Internazionalizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Marco Quadri; il Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Riccardo Rusconi; e Francesco Franceschini, rappresentante degli artigiani e degli imprenditori italiani.

La Colombia ha esposto ancora una volta la sua eccellente produzione ortofrutticola alla Fiera MacFrut di Rimini e continua a rafforzare la sua capacità di interazione e scambio con l’Italia in questo settore.