Cinema in lingua spagnola a Casa Argentina

Il mese inizia con la proiezione del film Baldío, della regista argentina Inés de Oliveira Cézar. Questo lungometraggio prodotto nel 2019 racconta la storia di Brisa, una attrice che sta girando il suo film,

attraversata dalle emergenze del figlio, dall’amore e dalla paura.



Un dramma con Mónica Galán e Gabriel Corrado, con il partecipazione di Luis Brandoni, Cecilia Dopazo e Leonor Manso. Mercoledì 14 maggio, alle ore 18:00, presso Casa Argentina.

Inés de Oliveira Cézar

Negli anni ’80 ha seguito i suoi primi corsi di regia e messa in scena, mentre proseguiva gli studi in psicologia presso la John F. Kennedy University in Argentina . Tra il 1990 e il 1992 ha diretto spettacoli teatrali ed è stata curatrice delle arti performative presso il Museum of Modern Art . Ha iniziato gli studi cinematografici nel 1992 e dal 1994 al 1996 è stata assistente alla regia e direttrice del casting presso la Flehner Films. Tra il 1996 e il 1999 ha diretto filmati pubblicitari per Argentina, Perù e Uruguay .

Nel 2002 ha diretto e prodotto il suo primo film di finzione, intitolato La entrega . Il film successivo, del 2004, è Come passano le ore , basato su una sceneggiatura scritta da lui stesso in collaborazione con il drammaturgo Daniel Veronese e con protagonisti Roxana Berco , Susana Campos , Guillermo Arengo e Agustín Alcoba . Questo progetto è stato dichiarato di “Interesse Culturale” dalla Segreteria Nazionale della Cultura. Il film è stato presentato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino , al Festival Internazionale del Cinema di Mar del Plata , al Festival Internazionale del Cinema Indipendente di Buenos Aires (BAFICI), al Festival del Cinema di Gerusalemme , al Festival Internazionale del Cinema di San Sebastian , al Festival Internazionale del Cinema di Vancouver, al Festival del Cinema di Londra , all’Hong Kong International Film Festival e al Festival Internazionale del Cinema di Salonicco, dove ha vinto il premio FIPRESCI come miglior film nel concorso internazionale.

The Tally of the Damage , basato sulla tragedia di Edipo , il suo quarto film, è stato presentato in anteprima al 60° Festival del cinema di Berlino nel 2010 ed è stato presentato a La Maison de l’Amerique Latine a Parigi, nell’ambito delle celebrazioni del Bicentenario argentino in Francia, per poi partecipare al Concorso ufficiale del Festival del cinema di Buenos Aires (BAFICI).

Oliveira Cézar insegna regia e sceneggiatura presso l’Universidad del Cine (FUC) e tiene seminari su cinema e filosofia.