“Le carriere STEM a Skåne”

Ti sei mai chiesto com’è vivere e lavorare in Svezia? Skane, la regione più meridionale, è un luogo entusiasmante per far crescere la tua carriera nei settori STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) godendo di una fantastica qualità della vita. Partecipa al nostro webinar e scopri perché Scania potrebbe essere la tua prossima destinazione!



Cosa aspettarsi:

• Approfondimenti sui settori chiave e sulle prospettive occupazionali della Scania.

• ​​Assistenza per trasferirsi e stabilirsi in Scania.

• ​​Testimonianze di professionisti che hanno affrontato con successo la transizione lavorativa in Scania.

• ​​Sessione di domande e risposte in diretta per rispondere alle tue domande.

Perché scegliere Scania?

Essendo un polo chiave per le industrie globali nei settori della tecnologia, delle scienze biologiche e della sostenibilità, Scania, la parte più meridionale della Svezia, offre un vivace mercato del lavoro e un’accogliente comunità internazionale. La regione beneficia del rinomato equilibrio tra lavoro e vita privata svedese e di ampi benefit per i dipendenti, rendendola una destinazione attraente per i professionisti. Con una forte cultura di innovazione e imprenditorialità, la Scania offre ampie opportunità di avanzamento di carriera e crescita aziendale.

Questo webinar è ospitato dalla Regione Scania in collaborazione con l’Ambasciata svedese a Roma. Fa parte del progetto STEM UP, cofinanziato dall’Unione Europea e guidato dalla Regione Scania. Il progetto mira a favorire la transizione verde e digitale per le imprese nella regione Scania, potenziando le competenze STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica).