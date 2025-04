Il prossimo 22 maggio alle ore 17.30 presso la Casa Argentina in Via Veneto, 7, Roma ci sarà presentazione dei libri più Mostra di opere di architettura “10+10 opere di architettura moderna in Argentina”.

Questi libri nascono nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale che da alcuni anni l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” intrattiene con alcune Università argentine e, precisamente, il Dipartimento di Architettura di Napoli con le Scuole di Architettura della Universidad Nacional de Rosario, della Universidad de Morón di Buenos Aires e della Universidad Nacional del Litoral di Santa

Gli autori dei saggi qui contenuti sono studiosi, italiani e argentini, comunque affiliati a queste o ad altre istituzioni della ‘rete’.

Curatori dei volumi: Renato Capozzi, Norberto Feal, Federica Visconti, María Virginia Theilig. Curatrice della Mostra invece: María Virginia Theilig.

Renato Capozzi

Renato Capozzi è nato a Napoli nel 1971, dove si laurea in Architettura nel 1997 con una tesi in progettazione architettonica sull’area est di Napoli. Ha lavorato per molti anni con Salvatore Bisogni di cui è stato allievo interno, assistente e poi collaboratore a vari progetti e ricerche ricerche tra cui MURST 2000 “Funzione e figura delle architettura pubbliche e servizi per lo sviluppo sostenibile delle aree metropolitane: Firenze, Milano, Napoli, Mestre”. Nel 2004 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Composizione Architettonica presso lo IUAV di Venezia, nel 2005 consegue la specializzazione in Progettazione Urbana preso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Dal 2006 al 2012 è docente a contratto della Facoltà di Architettura di Napoli ove ha tenuto il corso di Teorie della ricerca architettonica contemporanea nel corso di Laurea Magistrale 5UE. Dal 2012 al 2015 è Ricercatore in Composizione Architettonica e Urbana presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e, quale professore aggregato, ha tenuto il corso di Teoria della ricerca architettonica contemporanea e il Laboratorio di Composizione architettonica.

Dal 2015 al 2023 è professore associato di Composizione Archiettonica e Urbana e ha tenuto il Corso di Teoria della Progettazione e il Laboratorio di Composizione architettonica e urbana 1 presso il CdS Magistrale a ciclo unico 5UE, il Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione Architettonica nel CdS MAPA, l’Urban design studio nel CDS ARCHER, il Laboratorio di Progettazione architettonica 3 presso il CdS triennale SCAR. Dal 2016 è abilitato alla prima fascia della docenza universitaria per il SSD ICAR/14. Attualmente è professore ordinario di Composizione Archiettonica e Urbana e tiene il Laboratorio di Composizione architettonica e urbana 1 presso il CdS Magistrale a ciclo unico 5UE, il Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione Architettonica nel CdS MAPA/ACTA, l’Urban design studio nel CdS ARCHER

La mostra sarà aperta al pubblico dal 22 maggio fino al 20 giugno 2025.