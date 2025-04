Alla Casa Russa a Roma racconteranno il contributo dei partigiani sovietici al movimento di Resistenza europeo in occasione dell’80° anniversario della Vittoria

La Casa Russa a Roma celebrerà l’80° anniversario della Grande Vittoria con una serie di eventi dedicati al contributo dei soldati sovietici al movimento di Resistenza Europeo.

Giovedì 24 aprile alle ore 15.30 sarà inaugurata la mostra “Partigiani sovietici in Italia”, che racconterà lo sviluppo del movimento di Resistenza nelle diverse regioni della Penisola: nelle file dei partigiani

combatterono 5.000 ex prigionieri di guerra sovietici, 429 dei quali morirono coraggiosamente sulla terra italiana. Saranno esposte anche le prime pagine dei quotidiani italiani di aprile-maggio 1945 provenienti da un archivio privato.

A salutare i partecipanti al Convegno ci sarà il membro del consiglio direttivo della Società Storica Russa, Konstantin Pevnev. L’editore Sandro Teti presenterà il libro “I partigiani sovietici nella Resistenza italiana”, l a scrittrice Marta Tongiani interviene sul tema “Resistenza Apuana e contributo dei partigiani sovietici alla Liberazione” e l’antropologo Silvio Marconi sui “Riflessi russi nei canti e nei simboli dei partigiani italiani”.

Il ricercatore Michail Talalay parlerà delle riprese in Italia nel 2024 del documentario “Li chiamavano russi. Il fronte più lontano” della casa produttrice russa “Pleyada”, che gli spettatori potranno vedere durante l’evento per la prima volta con i sottotitoli in italiano. La serata si concluderà con il programma “Sinfonia della Grande Vittoria” eseguito dall’Ensemble vocale “Altro Coro” dell’Accademia Russa di Musica Gnesin sotto la direzione del rettore dell’Accademia, Alexander Ryzhinsky. Gli ospiti della Casa Russa a Roma ascolteranno canzoni note della Grande Guerra Patriottica.

