Un quadro universale per la protezione dell’oceano

Dopo New York (2017) e Lisbona (2022), la Francia e il Costa Rica co-organizzano la terza Conferenza delle Nazioni Unite sull’oceano (UNOC3) a Nizza.

Dieci anni dopo la COP21 e l’Accordo di Parigi, l’UNOC 3 intende riunire tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, i loro capi di Stato e di governo, le agenzie specializzate, la società civile, il settore

privato e i donatori internazionali, e fare per l’oceano ciò che è stato fatto nel 2015 per il clima.

L’UNOC3 mira a rafforzare l’attuazione dell’obiettivo di sviluppo sostenibile 14 (SDG 14) sull’ambiente marino, con tre priorità, al fine di giungere a un progetto di accordo ambizioso.

Le priorità

Priorità 1: Lavorare per il completamento dei processi multilaterali relativi all’oceano al fine di aumentare il livello di ambizione per la protezione dell’oceano

Priorità 2: Mobilitare finanziamenti per l’SDG 14 e sostenere lo sviluppo di un’economia blu sostenibile

Priorità 3: Rafforzare e diffondere meglio le conoscenze relative alle scienze del mare per un migliore processo decisionale politico

La Commissione oceanografica intergovernativa (CIO) sarà presente e svolgerà un ruolo chiave nella conferenza, sostenendo lo sviluppo di documenti di base del panel, ospitando eventi e offrendo opportunità per mettere la scienza e la conoscenza degli oceani al centro dell’azione globale per gli oceani.

In vista della Conferenza ONU sugli oceani del 2025, la Commissione oceanografica intergovernativa ha tenuto due sessioni online per gli Stati membri (27 gennaio e 5 febbraio a margine della prima sessione di negoziati sulla Dichiarazione politica UNOC3 a New York.

Sempre in vista della Conferenza ONU del 2025, si terranno i seguenti eventi speciali:

4-6 giugno, Nizza, Francia: Congresso di Scienze dell’Oceano

Organizzato congiuntamente dagli istituti scientifici francesi CNRS e IFREMER, questo congresso produrrà risultati e raccomandazioni basate su dati scientifici a sostegno delle discussioni globali della Conferenza ONU sugli oceani del 2025. La Commissione Oceanografica Intergovernativa è un partner ed è attivamente coinvolta nell’organizzazione del congresso, al quale parteciperà con diversi eventi e interventi.

7 giugno, Nizza, Francia: Vertice della Coalizione per l’innalzamento degli oceani e la resilienza delle coste

Organizzato dalla Città di Nizza e dalla Ocean & Climate Platform, questo evento riunirà i rappresentanti dei governi delle città e delle regioni costiere e degli Stati insulari minacciati dall’innalzamento del livello del mare per lanciare la Ocean Rise and Coastal Resilience Coalition. Maggiori informazioni qui.

7-8 giugno, Monaco: Forum sull’economia e la finanza blu

Organizzato dal Principato di Monaco, dall’Istituto Oceanografico di Monaco e dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, membro dell’Ocean Decade Alliance, l’evento servirà da piattaforma per la collaborazione e lo scambio di idee e presenterà gli ultimi sviluppi dell’economia blu. L’evento si concentrerà su quattro temi principali: investire per la salute, la conservazione e la resilienza degli oceani; finanziare un’economia blu rigenerativa; porti e trasporti blu; innovare attraverso la governance e la finanza oceanica.