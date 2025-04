After Foot di RMC a Palazzo Farnese

L’Ambasciata di Francia in Italia è lieta di accogliere la trasmissione radiofonica After Foot di RMC il 24 aprile 2025 dalle 21.00 a mezzanotte a Palazzo Farnese a Roma.

La trasmissione, in diretta, sarà incentrata sul calcio italiano e vedrà la partecipazione dei conduttori abituali del programma Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Johann Crochet e di ospiti speciali.

After Foot

L’ After Foot, noto anche come L’ After , è un programma radiofonico e televisivo sul calcio . È stato trasmesso su RMC dal 2006 , brevemente su BFM TV tra il 2010 e il 2011 e su RMC Sport News tra il 2016 e il 2020 .

Il principio del programma è quello di discutere delle partite trasmesse su RMC la sera, subito dopo il fischio finale. Tuttavia, lo spettacolo si svolge anche nei giorni in cui non vengono trasmesse partite e in quel caso le tematiche trattate sono più ampie. Lo spettacolo va in onda tutti i giorni durante tutto l’anno.

Ininterrottamente dalla sua creazione alla radio, il programma è condotto il più delle volte da Gilbert Brisbois (tranne una breve interruzione nel 2008) e vede la partecipazione del giornalista Daniel Riolo . Attorno a loro, a seconda della stagione, si alternano numerose personalità mediatiche del mondo del calcio, in particolare Florent Gautreau , Rolland Courbis , Éric Di Meco e Jérôme Rothen.

Lo spettacolo

Lo spettacolo che dice ad alta voce cosa pensa il mondo del calcio! “After Foot”, il programma calcistico più influente della Francia, inizia la sua 19a stagione! “Génération After”, uno show composto da editorialisti cresciuti con l’After, vi aspetta dalle 20:00. fino alle 22:00 Con Nicolas Jamain come direttore d’orchestra, circondato da Kevin Diaz, Walid Acherchour, Ricardo Faty, Simon Dutin, Jimmy Braun e Sofiane Zouaoui. Il programma prevede dibattiti appassionati, numerosi ospiti e nuove rubriche. Dalle ore 22.00 fino a mezzanotte, avrà luogo la versione originale e storica dell’After con Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy e Florent Gautreau. Nelle serate di Champions League, Jérôme Rothen ed Emmanuel Petit arrivano per rinforzare la squadra. Nelle serate di gara, Nicolas Vilas è responsabile di After Live, il nuovo evento che reinventa la telecronaca delle partite: al 3216, sui social network o nella chat di YouTube, venite a partecipare. Thibaut Giangrande è sempre in testa all’After Foot del sabato sera.