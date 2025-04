All’IILA la tavola rotonda dedicata al fenomeno della tratta di esseri umani.

Martedì 15 aprile alle ore 17.30, presso la Sala Fanfani dell’IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, si è tenuta la tavola rotonda “Tratta di esseri umani: comprendere, prevenire, proteggere, arginare il fenomeno”, organizzata in collaborazione con le Ambasciate di Colombia e Cile in Italia.

L’incontro inaugura un ciclo di eventi volto a promuovere il dialogo e la cooperazione tra le Ambasciate latinoamericane in Italia sul tema della tratta di cittadini latinoamericani in Italia e in Europa.

La tratta di esseri umani rappresenta una grave violazione dei diritti umani e coinvolge migliaia di persone, in particolare donne e bambine, ma anche uomini e minori in condizioni di vulnerabilità. Le forme di sfruttamento sono molteplici: dallo sfruttamento sessuale al lavoro forzato, dalla mendicità coatta al traffico di organi, fino al reclutamento per attività criminali.

L’urgenza e la complessità del fenomeno richiedono un approccio integrato e sinergico tra Stati, organizzazioni internazionali e società civile. Questo primo appuntamento nasce proprio con l’intento di approfondire la questione, creare una rete tra operatori e consolati e definire strategie condivise ed efficaci.

Interventi

Sono intervenuti sull’argomento: Pamela Franconieri, Vice Questore Servizio Centrale Operativo, Polizia di Stato, Carlos Alfredo Carretero Socha, Console Generale della Colombia a Milano, Anna Maria Giannini, Direttore del Servizio Psicologia Giuridica e Forense, Sapienza Università di Roma, Doris Nouel Presidente Mondiale AMMPE (Associazione Mondiale Giornaliste e Scrittrici) in Video Messaggio.

Antonella Cavallari, Segretario Generale IILA, S.E. Ligia Margarita Quessep Bitar, Ambasciatore della Colombia in Italia, S.E. Ennio Vivaldi Vejár, Ambasciatore del Cile in Italia.

ILA

L’IILA, Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, è un organismo intergovernativo con sede a Roma, istituita nel 1966, con il nome di Istituto Italo- Latino Americano,dall’allora Ministro degli Esteri, Amintore Fanfani, che concepì l’IILA come strumento di stimolo e potenziamento delle relazioni tra l’Italia (l’Europa) e l’America Latina. Gli stati membri dell’Organizzazione sono l’Italia e le 20 Repubbliche dell’America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia,Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela).

L’IILA, dal 2007, è membro osservatore dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, dal 2018, delle Riunioni Ministeriali UE-CELAC e, sempre dal 2018, è invitata speciale ai Vertici Iberoamericani. L’IILA, fin dalla sua nascita ha ricoperto un ruolo importante nel facilitare i rapporti tra Italia, Europa, e l’America Latina, azione che svolge operando nel campo culturale, socio economico, tecnico scientifico e della cooperazione, utilizzando strumenti quali: incontri con specialisti di settore, patrocinando eventi e borse di studio, promuovendo congressi, convegni, esposizioni e altre manifestazioni, attuando progetti di cooperazione nei paesi latinoamericani. Dal 2017 l’IILA finalizza le sue molteplici attività al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.