L’Ambasciatrice della Colombia presso la Repubblica Italiana, Ligia Margarita Quessep Bitar, Ambasciatrice non residente presso il Governo della Repubblica di Malta, ha visitato La Valletta per l’inaugurazione della rassegna cinematografica colombiana “Colombia on Screen: Faces, Places, Stories”, organizzata nell’ambito del Piano per la promozione della Colombia all’estero e in collaborazione con lo spazio culturale Spazju Kreattiv.

Questa serie di film invita il pubblico di Malta a esplorare il panorama sociale, emotivo e culturale della Colombia attraverso storie di resilienza, creatività e trasformazione raccontate attraverso cortometraggi e lungometraggi pluripremiati. Il ciclo prevede la proiezione dei seguenti film e cortometraggi: La Sixtina e Una Madre l’8 aprile; Balanta e Alis l’11 maggio e The Size of Things e The Kings of the World il 10 giugno.

Durante la sua visita a Malta, l’Ambasciatrice aveva all’ordine del giorno un incontro con Marcelle Troisi, Direttore del Ministero degli Affari Esteri e del Turismo di Malta. Nel corso dell’incontro si sono discusse questioni relative alle relazioni bilaterali in ambito politico, educativo, culturale, di cooperazione e migratorio, tra gli altri, con l’obiettivo di diversificare e rafforzare i legami tra i due Paesi.

L’Ambasciatrice ha inoltre incontrato il Presidente della Malta Art Biennale, il Sig. Mario Cutajar, con il quale ha scambiato informazioni sulla seconda edizione dell’evento, che si terrà nel 2026.

Questa è la terza visita dell’Ambasciatrice Quessep a Malta da quando ha presentato le sue Lettere Credenziali nel dicembre 2023. Colombia e Malta hanno stabilito relazioni diplomatiche il 16 aprile 1986. Sebbene non vi sia una rappresentanza diplomatica in nessuno dei due Paesi, sono presenti Consoli onorari nelle capitali: Angela Schembri a Bogotà e Joseph Buhagiar a La Valletta.

Cinema colombiano

Nel corso della sua storia il cinema colombiano non è stato considerato come un’attività redditizia e questo ne ha ostacolato la crescita. Nei primi decenni del XX secolo alcune compagnie hanno tentato di alimentare un livello costante di produzione ma la mancanza di appoggio economico e la forte concorrenza straniera ne hanno scoraggiato l’iniziativa. Grazie alla creazione della Compañía de Fomento Cinematográfico (FOCINE), è stato possibile realizzare alcune produzioni. Sfortunatamente però la compagnia è stata liquidata agli inizi degli anni 1990. Oggi, grazie a una legge del cinema approvata nel 2003, nuove iniziative vedono la luce nell’ambito dell’attività cinematografica permettendo una ripresa del cinema colombiano sia sul piano nazionale che su quello internazionale.