Il Marocco conquista l’Italia: miglior partner turistico 2025

Il Marocco è la destinazione dell’anno per il turismo italiano. Durante la convention annuale del principale network distributivo del turismo italiano, il Welcome Travel Group, tenuta a Casablanca, capitale del Marocco, il 5 e 6 aprile, il Regno nordafricano è stato premiato come Migliore Destinazione Turistica Partner 2025.

Un riconoscimento importante e fondamentale, assegnato davanti a 1.500 professionisti del settore tra agenzie di viaggio, tour operator, compagnie aeree e media italiani. A ritirarlo, il direttore generale dell’Ufficio Nazionale del Turismo del Marocco, Achraf Fayda.

Il premio celebra l’efficacia della strategia messa in campo dall’ONMT per rendere il Paese sempre più attrattivo per i viaggiatori italiani, puntando su esperienze di qualità, promozione mirata e una forte presenza nei segmenti leisure e MICE.

La scelta di Casablanca per ospitare la convention non è casuale, spiegano dalla platera. E’ un segnale chiaro di fiducia e di apertura a nuove collaborazioni. L’obiettivo? Far entrare definitivamente il Marocco nei cataloghi dei principali tour operator italiani che ancora lo ignorano.

Welcome Travel Group, controllato da Alpitour World e Costa Crociere, rappresenta il 44% del mercato italiano con quasi 2.500 agenzie affiliate. E quando premia, lo fa con cognizione di causa.

Africa, continente di opportunità

Negli ultimi anni, l’Africa è tornata al centro del dibattito economico globale e del dialogo politico italiano. Con il vertice Italia-Africa e il lancio del Piano Mattei, infatti, la Penisola ha rafforzato il suo impegno verso una collaborazione più stretta con il continente. Un piano ambizioso, che abbraccia settori cruciali come agricoltura, sanità, energia e infrastrutture, aprendo nuove prospettive per le imprese italiane.

In un contesto globale in rapida evoluzione, caratterizzato da nuove sfide geopolitiche e da un riequilibrio delle relazioni economiche, l’Africa si profila come una destinazione strategica per diversificare le opportunità di business. La popolazione giovane e in rapida crescita, insieme ai programmi di sviluppo avviati in molti Paesi, rende il continente un terreno fertile per l’export italiano. Sebbene il continente africano rimanga indubbiamente una terra dalle molte sfide e complessità, è dunque opportuno non mettere in ombra le crescenti potenzialità di sviluppo che una giovane e vasta area economica può offrire.