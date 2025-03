Oltre García Márquez: lettere senza frontiere

Il 29 marzo l’Ambasciata della Colombia in Italia, in collaborazione con la casa editrice SUR, ospiterà un incontro dedicato alla ricchezza della letteratura colombiana in Italia presso la libreria Spazio 7.

Il dibattito, con la partecipazione della scrittrice colombiana, Marta Orrantia, e la traduttrice e editor, Giulia Zavagna, verterà sulla diversità culturale e il vasto panorama delle voci colombiane contemporanee attualmente tradotte in italiano. L’obiettivo è avvicinare i lettori italiani alla cultura latino-americana per creare spazi di dialogo interculturale che rafforzino i rapporti tra Colombia e Italia.

Una progetto più ampio

Si tratta di un’iniziativa che rientra nel Piano per la promozione della Colombia all’estero promossa dal Ministero degli Esteri colombiano come strategia di diplomazia culturale e di internazionalizzazione della letteratura colombiana.

L’Ambasciatrice Ligia Margherita Quessep organizzerà una serie di incontri che si terranno durante tutto l’anno nelle biblioteche di diverse città italiane a cui è prevista la donazione di alcuni titoli di autrici e autori colombiani pubblicati in Italia da Edizioni SUR.

Oltre i riferimenti consolidati

Garcia Marquez è stato un poeta colombiano di fama mondiale ed esponente del realismo magico. A lui è dedicato il titolo di questo incontro che vuole oltrepassare le barriere culturali spesso costruite dagli stereotipi legati alla notorietà di Cent’anni di solitudine, una saga familiare e insieme un ritratto di Macondo, paesino della Colombia caraibica in cui si alterano sette generazioni.

Tramite questo celebre romanzo, tradotto in moltissime lingue, si è andato costruendo un immaginario che però esclude il talento di moltissimi altri scrittori colombiani e che inquadra il Paese attraverso una lente fortemente mitizzata, enfatizzando elementi come il fatalismo, il realismo magico, il caos politico e il ciclo incessante di violenza e corruzione.

L’iniziativa culturale promossa dall’Ambasciata di Colombia vuole quindi scardinare questa narrazione, sebbene affascinante, per contribuire a ampliare l’idea di un Paese fortemente ricco nella sua cultura letteraria e nel panorama poetico, offrendo all’Italia il modo di entrare a contatto con una produzione scritta non conosciuta, ma di rilievo.