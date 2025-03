La poesia come ponte tra Italia e Serbia

In vista della giornata mondiale della poesia, nella giornata di ieri, 21 marzo 2025, presso l’ambasciata di Serbia si è tenuto un importante incontro tra Italia e Serbia, due nazioni amiche che attraverso la cultura e la poesia sottolineano un rapporto speciale.

Una raccolta antologica di poesie di venti poeti serbi e venti poeti dell’Italia meridionale. Vorremmo sottolineare che la suddetta raccolta di poesie è stata precedentemente presentata al pubblico a Belgrado e Novi Sad nel 2023 e Bari nel 2024.

Gli ospiti della serata saranno Nenad Šaponja, poeta, saggista, critico letterario e vincitore di numerosi premi, nonché Sonja Damnjanović, direttrice del Teatro Drammatico del Teatro Nazionale Serbo di Novi Sad.

Nenad Šaponja

Ha lavorato come medico di medicina generale presso il Centro medico di Zrenjanin (1991-1992) e come residente presso la Clinica di psichiatria della Facoltà di medicina di Novi Sad (1993-1996). Dal 1997 si dedica alla letteratura come artista indipendente. È stato critico letterario permanente per il quotidiano di Belgrado Politika (1997-2005). Come critico televisivo e collaboratore della Radio Televisione della Vojvodina, ha curato più di 20 ore di programmi televisivi nel campo della letteratura. È stato segretario dell’Associazione degli scrittori della Vojvodina (2000-2003) ed è uno dei fondatori e vicedirettore della rivista Zlatna greda .



Teatro Drammatico del Teatro Nazionale Serbo di Novi Sad.

In un angolo di Novi Sad, si trova il Teatro Nazionale Serbo, istituto di prestigio fondato nel 1861. Nato dalla passione e dall’impegno di figure illustri come Jovan Đorđević e Dimitrije Mihailović, questo teatro rappresenta una pietra miliare nella storia culturale serba. La sua inaugurazione, avvenuta nel marzo del 1981, ha segnato l’inizio di una nuova era per le arti performative nella regione. Tra le personalità che hanno contribuito alla sua fondazione ricordiamo anche Jovan Jovanović Zmaj e Svetozar Miletić, figure di spicco della cultura serba. Oltre agli spettacoli teatrali, il Teatro Nazionale Serbo è famoso per il festival annuale Sterijino pozorje, avviato nel 1956, che attira amanti del teatro da tutto il mondo. Questo luogo non è solo un tempio dell’arte drammatica ma anche un punto d’incontro per chi ama la cultura, offrendo un’ampia gamma di spettacoli che vanno dalla tragedia alla commedia, passando per la danza