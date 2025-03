Mostra fotografica di architettura

La mostra fotografica “Templi laici del Risorgimento. Gli edifici delle società italiane in Argentina”, dell’architetto argentino Fabio Grementieri, che si terrà il prossimo giovedì 10 aprile, a partire dalle ore 18 presso la Casa Argentina in Via Veneto, 7, Roma. La mostra sarà aperta al pubblico dal 10 aprile fino al 12 maggio 2025.

Casa Argentina

Questa sezione dell’Ambasciata argentina ha come ruolo principale la promozione e la diffusione delle diverse manifestazioni della cultura nazionale. In questo senso, incoraggia la partecipazione di artisti, accademici e studenti argentini di diverse discipline artistiche e culturali a festival, fiere ed eventi all’interno della circoscrizione.

A questo scopo, ha una propria sede nella città di Roma, Casa Argentina, situata in Via Veneto 7. Questo spazio dispone dell’auditorium Ginastera/Birri, con una capienza di 100 persone, che viene utilizzato per concerti, spettacoli teatrali e presentazioni di libri, oltre che per la proiezione di film, essendo dotato di uno schermo e di un impianto audio adatti a questo scopo.

Dispone inoltre della Sala Lola Mora, uno spazio in cui vengono organizzate mostre di pittura, scultura e/o fotografia, e di una grande biblioteca con più di 4.000 libri collegata alla rete delle biblioteche del Comune di Roma, che facilita la diffusione del materiale. Tutte queste attività sono gratuite e aperte al pubblico. Inoltre, presso la Casa Argentina si tengono corsi di spagnolo e di tango.

Sezione culturale

Un altro compito fondamentale della Sezione Culturale è quello di sostenere la partecipazione dell’Argentina alla Biennale di Venezia, sia nell’edizione d’arte che in quella di architettura, e di partecipare alle tre più importanti fiere letterarie in Italia: la Fiera del libro per ragazzi di Bologna, la Fiera Internazionale del Libro di Torino e la Fiera della piccola e media editoria “Piu Libri, Piu Liberi” di Roma. In questi eventi viene promossa la partecipazione di autori argentini e i workshop del Programma Sud per il sostegno alle traduzioni. Partecipiamo anche ai Festival del Cinema di Roma, Venezia e Trieste, quando sono presenti film argentini, e sosteniamo gli eventi organizzati dall’IILA in cui gli artisti argentini hanno spesso un ruolo importante, come il Premio IILA di Fotografia.

Vale la pena ricordare che collaboriamo con il Ministero dell’Istruzione nella diffusione della borsa di studio per i cittadini italiani e nell’accoglienza della documentazione. Partecipa inoltre alla Conferenza del Consorzio Universitario Italia-Argentina, promuovendo i contatti tra le università dei due Paesi, e organizza eventi legati alla Cattedra Argentina dell’Università di Roma TRE e quelli promossi dalla Rete degli Scienziati Argentini in Italia.

Infine, vale la pena ricordare che il patrocinio dell’Ambasciata viene concesso a quegli eventi che contribuiscono alla diffusione della nostra cultura nazionale, e vengono fornite informazioni sul riconoscimento dei diplomi e sulle opportunità di studio nel nostro Paese.