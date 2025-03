Anema & Core: VI stagione de “I Concerti dell’Amicizia”

In occasione della VI stagione de “I Concerti dell’Amicizia”, l’Ambasciata della Federazione Russa nella Repubblica Italiana in associazione con la Casa Russa a Roma e l’Associazione Culturale “L’Aquila Siamo Noi” ospiteranno il concerto “Anema & Core”.

Mercoledì 19 marzo alle ore 19:30 nella Basilica di San Vitale il mandolinista Francesco Mammola e il chitarrista Alfonso Brandi offriranno uno sguardo nel panorama musicale russo, dai grandi classici ai compositori contemporanei: Dmitrij Šostakovič, Giacomo Puccini, Franz Lehar, Gioachino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart, Vittorio Monti, Joaquin Rodrigo, Armando Corea, Agustin Lara, Ennio Morricone, Domenico Modugno, Astor Piazzolla.

Il concerto rientra in un’iniziativa che dal 2018 impegna gli abitanti dell’Aquila in un gesto di gratitudine per l’impegno dimostrato dalla Federazione Russa nei confronti della città. Sia per l’assistenza finanziaria di 9 milioni di euro che per il restauro e la ristrutturazione del Palazzo Ardinghelli e della Chiesa di San Gregorio Magno distrutti dal terremoto del 2009.

2 Anime e 1 cuore… di collaborazione

Francesco Mammola, abruzzese, è considerato un enfant prodige. Ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 4 anni come autodidatta, per poi dedicarsi al mandolino a 9 anni. Mammola collabora con orchestre e artisti di fama internazionale ed è docente di mandolino tradizionale presso il Conservatorio dell’Aquila. Alfonso Brandi, invece, casertano, ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 6 anni. Ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui il 19° Concorso Musicale Flegreo e il 3° Concorso Europeo di Esecuzione Musicale “Jacopo Napoli”.

Francesco Mammola e Alfonso Brandi sono due musicisti italiani che collaborano stabilmente dal 2021. Nel 2022, hanno intrapreso la loro prima tournée negli Stati Uniti, esibendosi a New York e Boston. L’anno successivo, invece, hanno tenuto un concerto a Sulmona, riscuotendo un grande successo.

L’iniziativa fa parte del progetto “Anima e Core” che si distingue per l’interpretazione coinvolgente e la capacità dei due musicisti di portare sul palco emozioni autentiche. E’ una celebrazione della tradizione musicale napoletana, ma anche della cultura italiana più ampia, dalla musica classica a quella popolare. Un respiro di vitalità nel repertorio delle melodie che hanno fatto la storia della musica Italiana.