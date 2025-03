Concerto omaggio a Ennio Morricone e Astor Piazzolla.

I musicisti Maurizio Ziomi, Daria Rossi Poisa e Gabriela Gali, presenterà un repertorio dedicato a due dei più grandi maestri e compositori del ‘900: Ennio Morricone e Astor Piazzolla. Ogni brano del concerto avrà come strumento il bandoneon evidenziato, ritrovando così entrambi gli artisti con la musica placca del fiume.



L’appuntamento è Mercoledì 26 marzo alle ore 18:00 presso Casa Argentina a Roma.

I protagonisti della serata

Due grandi musicisti, così lontani per cultura, provenienza, esperienze di vita artistica, ma accomunati dall’essere due icone assolute nel panorama musicale internazionale.

L’ensemble ”I SOLISTI ROMANI” sono 8 musicisti composti da un quintetto di strumenti ad arco con aggiunta di un violino solista, di un bandonèon e una chitarra , che con il Maestro ENNIO MORRICONE hanno collaborato da oltre 25 anni, dando “voce’ alle note composte dal Maestro e registrate per centinaia di pellicole indimenticabili, oltre che esibendosi con lui nei numerosissimi concerti che lo hanno visto quale osannato protagonista in tutto il mondo.

Gli stessi valenti strumentisti, sono coloro i quali hanno realizzato CD e DVD dei concerti memorabili quali quelli dall’Arena di Verona, dalla Sala del Consiglio Generale dell’ONU a New York, da Piazza San Marco a Venezia, all’inaugurazione della Nave “Concerto” della MSC con Sofia Loren, etc.

La lunga e proficua collaborazione è a garanzia di un risultato sonoro che è quello d’origine, meticoloso e curato come il Maestro Morricone imponeva a e stesso e ai suoi collaboratori, nel pieno rispetto delle partiture, che hanno avuto occasione di interpretare sotto le indicazioni dell’autore e che accompagneranno le immagini dei film e le emozioni del pubblico per sempre.

Se ASTOR PIAZZOLLA fu dichiarato “il traditore del Tango” dagli appassionati del genere classico, in realtà con la sua musica fece apprezzare sia il Tango Nuevo sia quello classico in tutto il mondo, creando uno stile personale e riconoscibile anche a chi non era avvezzo alla cultura di quella che – fino a lui – non era altro che musica da ballo malinconica e lontana. Concerti dal vivo, incisioni discografiche, tour mondiali, apparizioni nei più grandi show radiotelevisivi del globo, cinema, pubblicità: non esiste luogo in cui le note di Piazzola non abbaino portato la sua genialità e la sua visione di quella cultura sud americana così coinvolgente.