Spagna e Napoli in una rotta comune

Il 6 marzo, alle 12:00 ora locale, si svolgerà un evento stampa a bordo della LHD “Juan Carlos I” presso

il Porto di Napoli (Italia) per presentare e mettere in mostra Dédalo. distribuzione nel Mediterraneo, come dimostrazione del forte impegno della Spagna nella deterrenza dell’Alleanza e Difesa.

All’evento sarà presente il Comandante del Dédalo. Gruppo d’attacco di spedizione, posteriore Ammiraglio Antonio González-Tánago de la Lastra, comandante generale di brigata dello sbarco Force, José María Sanz Alisedo, e il Comandante Juan Carlos e il Capitano Santiago Martinez Mata.

Parteciperà anche il Delegato di Napoli e Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, il Nob. Manuel de Goyzueta di Toverena, dei Marchesi di Toverena e dei Marchesi di Trentenare, Cavaliere di Giustizia, accompagnato dalla consorte Donna Virginia de Goyzueta di Toverena, ricevuti a bordo dall’Ambasciatore di Spagna in Italia, S.E. il Signor Miguel Ángel Fernandez-Palacios Martinez, e dal Console Generale di Spagna, il Nob. Don Carlos Maldonado Valcàrcel.

La nave “Juan Carlos I“, così chiamata in onore dell’ex Re Juan Carlos I di Spagna, è classificata come Buque de Proyecciòn Estrategica (nave di proiezione strategica), una nave da guerra multiuso dell’Armada Espanola, ufficialmente classificata come nave d’assalto anfibio LHD, ma utilizzabile anche come portaeromobili STOVL. Risulta essere la nave di maggior stazza che l’Armada Espanola abbia mai avuto nella sua storia

Naples Shipping Week

Nell’ambito della Naples Shipping Week 2024, il convegno internazionale “Italia e Spagna: Incontro Bilaterale tra Porti e Città”, si propone come momento di confronto tra città-porto italiane e spagnole per identificare elementi in comune e differenze tra i due sistemi, condividendo le rispettive problematiche e le strategie adottate per la loro risoluzione, in un’ottica di reciproco apprendimento e arricchimento.

La conferenza sarà articolata in tre talk tematici sui diversi modelli di governance, sugli approcci all’interazione porto-città e sulla sfida della sostenibilità per l’area Mediterranea.

L’iniziativa è promossa dal gruppo di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) coordinato da Massimo Clemente, impegnato a sviluppare i temi dello sviluppo sostenibile delle aree urbane costiere attraverso attività di ricerca interdisciplinare e l’analisi di buone pratiche/casi studio in ambito nazionale e internazionale.

Il percorso di ricerca, radicato nelle attività di RETE – Associazione internazionale per la Collaborazione tra Porti e Città così come nella storia della Naples Shipping Week, si è sviluppato attraverso specifici progetti di ricerca, momenti di confronto con Istituzioni, associazioni, cittadini e studiosi su un progetto condiviso di sviluppo sostenibile della fascia metropolitana costiera di Napoli e protocolli di ricerca-azione fortemente caratterizzati da approcci collaborativi.