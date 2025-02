Study in Sweden: LIVE & LEARN the Swedish way

Il 4 marzo si terrà Study in Sweden presso la Residenza dell’Ambasciatore di Svezia a Roma, dalle 16:00 alle 20:00. L’evento è rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni che stanno pensando di fare un esperienza universitaria all’estero e scoprire la strada verso il proprio futuro.

Ad accogliere gli ospiti, oltre ad una varietà di dolci tipici svedesi, i “kanelbullar” e i “pepparkakor”, ci saranno ben 14 università svedesi. I rappresentanti delle università che presenzieranno l’evento, mostreranno i loro programmi studio, dando consigli utili su come iniziare la propria vita lavorativa in Svezia dopo la laurea. Inoltre ex studenti saranno disponibili a condividere le loro esperienze di studio.

Studiare green

Studiare in Svezia offre numerosi vantaggi. L’attenzione alla sostenibilità è uno dei termini di definizione dell’università svedese. Seguono l’importanza per l’innovazione e all’apprendimento pratico. Il sistema educativo, infatti, incoraggia lo sviluppo del pensiero critico e promuove l’inserimento professionale dopo la laurea. Studiare qui può rappresentare un trampolino di lancio per una carriera internazionale, grazie anche alla mentalità aperta delle aziende svedesi nei confronti di studenti e lavoratori stranieri.

Per partecipare all’evento, è necessario registrarsi inviando un’e-mail a ambassaden.rom@gov.se. Non perdere questa occasione per esplorare le opportunità offerte dal sistema educativo svedese e pianificare il tuo futuro accademico e professionale!