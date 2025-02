L’agenda culturale di febbraio a Casa Argentina

Casa Argentina propone una ricca agenda culturale per il mese di febbraio, con eventi che celebrano la cultura argentina e internazionale, offrendo a tutti gli appassionati un’opportunità unica di immergersi in tradizioni artistiche diverse. Gli appuntamenti di questo mese spaziano dalla musica alla pittura, fino al cinema, dando spazio a talenti argentini e a collaborazioni con l’Italia.

Il primo evento in programma si terrà giovedì 6 febbraio alle 18:00. Le musiciste argentine Ana Clara Hipperdinger e Dolores López Mac Kenzie, accompagnate dalla cantante Alejandra Beatriz Meza Delgado, presenteranno il concerto “Paisajes de la Ópera y el Tango”. Il concerto proporrà un repertorio che mescola la musica classica e il tango argentino, con opere di maestri come Astor Piazzolla, Luis Gianneo, José Bragato, ma anche compositori italiani di fama internazionale, tra cui Gaetano Donizetti, Giovanni Pergolesi e Vincenzo Bellini. L’evento si terrà presso Casa Argentina, in Via Vittorio Veneto 7, a Roma, e rappresenta una straordinaria occasione per esplorare l’incontro tra le tradizioni musicali di due continenti.

Febbraio segna anche l’inizio della stagione espositiva presso Casa Argentina, con l’inaugurazione della mostra dell’artista argentina Inés Diaz Saubidet. Il 14 febbraio, nell’ambito del Giubileo degli Artisti, si terrà l’inaugurazione di “Grito Crudo”, un’esposizione che rimarrà aperta al pubblico fino al 7 marzo nella Sala Lola Mora della Casa Argentina. La mostra promette di essere un viaggio visivo ricco di emozioni e riflessioni, attraverso l’arte contemporanea argentina.

Il mese di febbraio si conclude con un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema. Mercoledì 26 febbraio, alle 18:00, verrà proiettato “Un oso rojo”, un film pluripremiato del regista argentino Adrián Caetano. Il film, prodotto nel 2002 e interpretato da Julio Chávez e Soledad Villamil, racconta una storia intensa e drammatica che ha conquistato il pubblico e la critica internazionale. La proiezione di questo classico del cinema argentino offrirà uno spunto di riflessione sul contesto sociale e politico del paese, rendendo l’appuntamento un’occasione imperdibile per gli appassionati del genere.

Casa Argentina vanta una lunga tradizione di collaborazioni con artisti, istituzioni e associazioni culturali che arricchiscono la scena romana. Questi eventi non solo rafforzano i legami tra Italia e Argentina, ma contribuiscono anche alla creazione di uno spazio di dialogo e scambio interculturale di grande valore. Grazie alla sua proposta variegata, Casa Argentina è diventata un punto di riferimento importante per gli amanti della cultura e dell’arte nella scena romana.