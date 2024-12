Evento di Santa Caterina

Il 17 dicembre alle ore 18.30, nell’ambito delle celebrazioni del 15° anniversario della Chiesa Ortodossa di Santa Caterina d’Alessandria, alla Basilica di San Vitale a Roma, in via Nazionale 194/B si terrà un concerto di musica sacra e classica eseguito dai solisti del Coro giovanile di Čerepovets, coro giovanile della diocesi città di Čerepovets e dall’Ensemble vocale della Casa Russa a Roma. In programma i canti spirituali per il coro di Pavel Česnokov, Aleksandr Grečaninov e altri compositori.

Il concerto e la storia

Il concerto è dedicato al 15° anniversario della Chiesa ortodossa russa di Santa Caterina d’Alessandria, venerata sia dagli ortodossi che dai cattolici. L’ attuale Chiesa Ortodossa di Roma si trova all’interno del Parco Villa Abamelek, ai piedi del Gianicolo, vicino Porta di San Pancrazio. L’interno della villa è sede dell’Ambasciata Russa. La storia della sua creazione risale alla fine del XIX secolo, quando a Roma fu iniziata la raccolta dei fondi per la sua costruzione. Una delle donazioni è stata fatta, ad esempio, dall’Imperatore Nikolaj II. Nel 1915, sull’argine del fiume Tevere, fu acquistato un terreno per l’Ambasciata russa, dove doveva essere costruita la chiesa. Purtroppo, fu impedito dalla rivoluzione del 1917. Quello che non fu possibile realizzare prima della rivoluzione, è stato fatto nei nostri giorni. Nel 2009 è avvenuta la cerimonia di inaugurazione. Oggi la chiesa Santa Caterina d’Alessandria è una parrocchia per i fedeli cristiani ortodossi della città di Roma.

L’edificio svetta su due corpi prismatici in mattoni, uno più alto e uno più basso, a pianta ottagonale. Intorno al tamburo della cupola centrale, corre un deambulatorio (corridoio) a due piani con un settore sovrastante riservato alle donne (matroneo). Orientata verso est, l’abside poligonale è affiancata da due sacrestie rettangolari mentre sul fronte opposto il portico d’ingresso (nartece), posto curiosamente di sbieco all’abside, mostra due esedre all’estremità che permettono di accedere alle due torri e ai settori superiori.

Come registrarsi

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Prenotazioni al telefono 06 888 16 333 o tramite il link: https://forms.gle/q8V29pvb75huUam28. Il concerto è stato organizzato dalla Casa Russa a Roma e dal Centro dei Festival Cinematografici e Programmi Internazionali in collaborazione con la Basilica di San Vitale nell’ambito della terza tappa del programma “Missione Culturale in Italia”.