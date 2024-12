Festa della prosperità, da dove nasce?

Sabato, presso l’ambasciata etiope, si è tenuto il Prosperity Party (festa della prosperità) e presentata dall’ambasciatrice S.E. Demitu Hambisa, ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria della Repubblica Federale Democratica d’Etiopia in Italia e Rappresentante permanente dell’Etiopia presso le Agenzie delle Nazioni Unite con sede a Roma.

Il Prosperity Party (PP) si forma dal National Electoral Board of Ethiopia (NEBE) nel dicembre 2019 attraverso la fusione di tre partiti membri dell’EPRDF. Questi erano l’ Amhara Democratic Party (ADP), l’Oromo Democratic Party (ODP) e il Southern Ethiopian People’s Democratic Movement (SEPDM)

La storia

“La decisione unanime presa oggi di fondere il Partito è un passo cruciale per sfruttare la nostra energia per lavorare verso una visione condivisa. Il Prosperity Party si impegna a rafforzare e applicare un vero sistema federale che riconosca la diversità e i contributi di tutti gli etiopi” così nel novembre 2019, il primo ministro etiope, Abiy Ahmed ha twittato per spiegare la funzione del partito e non solo. Il logo del partito è costituito da due mani nere che tengono tre figure umane (una blu, una gialla e una rosa), dalle quali partono raggi di sole.

Abiy Ahmed ha iniziato a realizzare importanti riforme volte a fondere i partiti etnici dell’Etiopia e a ridurre l’influenza del Fronte di liberazione del popolo del Tigray (TPLF), poiché l’organizzazione aveva dominato la coalizione politica al potere del Fronte democratico rivoluzionario del popolo etiope (EPRDF) dalla caduta del regime di Derg (Governo militare provvisorio dell’Etiopia socialista) nel 1991.

Con la formazione del Prosperity Party nel 2019, Abiy Ahmed ha promesso di porre rimedio allo status marginale degli stati regionali nella periferia etiope. Ai partiti satellite che rappresentano le cosiddette regioni “emergenti”, tra cui Afar , Somali , Benishangul-Gumz e Gambella , a cui è stata promessa una rappresentanza paritaria e sono diventati parte del PP al governo.

Un modo per spostare la politica etiope e l’amministrazione governativa lontano dalla forte politica identitaria basata sull’etnia , sostenendo i diritti individuali di ogni persona. Anche per mitigare l’ascesa del nazionalismo etnico, per promuovere l’unità e la solidarietà nazionale.

Com’è strutturata politicamente l’Etiopia?

L’Etiopia è una democrazia federale multipartitica con autorità legislativa. Affidata al governo guidato da un primo ministro esecutivo e dalla Camera dei rappresentanti eletta (547 membri) e dalla Camera della Federazione (110 membri). Il primo ministro è scelto dal partito al potere in seguito a elezioni nazionali e federali statali multipartitiche democratiche che si mantengono ogni cinque anni. I partiti possono essere registrati a livello nazionale o federale. Il presidente è eletto dai membri della Camera dei rappresentanti del popolo.