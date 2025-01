Ufo Robot Goldrake, il ritorno del vinile per i 50 anni

È arrivata il 24 gennaio, direttamente dagli studi della Warner Music Italia, una novità che rilancia il vinile dell’iconica serie d’animazione Ufo Robot Goldrake, che farà emozionare i fan di tutte le generazioni. La casa discografica, infatti, ha rilasciato un esclusivo vinile azzurro in edizione limitata, contenente le sigle italiane con audio completamente rimasterizzato, in occasione del cinquantenario del debutto della serie. La colonna sonora, scritta da artisti di grande talento come Vince Tempera, Fabio Concato e Massimo Luce, divenne un successo immediato, la musica di Ufo Robot è diventata una parte indelebile della cultura pop italiana e continua a evocare emozioni forti a distanza di decenni.

Renato Tanchis, della divisione catalogo di Warner Music Italia, ha sottolineato come l’iniziativa sia stata un omaggio doveroso per un cartone che ha segnato un’epoca. L’idea di celebrare Goldrake e la sua musica nasce dal desiderio di far rivivere quei ricordi e quelle emozioni a tutte le persone che, nel 1978, erano bambine e bambini pieni di sogni. Il vinile, con la sua grafica originale e il poster incluso, ha un valore speciale, poiché permette ai fan di rivivere il passato e riscoprire una serie che ha accompagnato tante infanzie, ma che continua a far sognare anche oggi.

La serie, che ha raccontato le avventure di Goldrake, un robot extraterrestre che combatteva per salvare la Terra, è tornata recentemente sulle reti Rai con tutti i suoi 74 episodi restaurati. Questo ritorno ha fatto felici non solo i bambini di oggi, ma anche gli adulti che negli anni ’70 avevano seguito con passione le avventure di Goldrake e dei suoi compagni. La possibilità di rivivere quelle storie, che per molti hanno segnato un’intera generazione, è stata accolta con entusiasmo da tutti gli appassionati.

Vince Tempera, il compositore delle indimenticabili musiche di Ufo Robot, ha raccontato di come lui e il paroliere Luigi Albertelli abbiano creato un lavoro all’avanguardia per l’epoca, utilizzando strumenti elettronici ancora poco conosciuti. La loro creatività è stata fondamentale per il successo delle sigle, che si distaccano dalle produzioni convenzionali dell’epoca, abbracciando sonorità futuristiche e sperimentali. La scelta di un metronomo da discoteca, influenzata dalla disco music americana, ha poi dato vita a un fenomeno che ha spopolato, con tanti ragazzi che si sono sentiti ispirati dal personaggio di Goldrake e hanno cercato di emularlo.

A distanza di decenni, Ufo Robot continua a essere amato e a ispirare. Tempera ha espresso la sua sorpresa e il suo orgoglio nel vedere che queste canzoni sono ancora ascoltate e ricordate, diventando parte del patrimonio musicale italiano. La longevità di queste melodie, che hanno accompagnato generazioni di bambini, è un fenomeno miracoloso. La forza della musica risiede proprio nella sua capacità di restare viva nel tempo, nel cuore delle persone, ed è proprio questa la magia che ha reso Ufo Robot un’icona che non smette mai di volare, nemmeno a 50 anni dalla sua nascita.