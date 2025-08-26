Lo scandalo giornalistico: un eccezionale strumento di propaganda

Gli scandali politici rappresentano un fattore ricorrente nelle democrazie contemporanee e possono incidere profondamente sulla carriera di un leader, sulla stabilità delle istituzioni e sulla fiducia dei cittadini. La percezione pubblica degli scandali è condizionata non solo dal contenuto delle accuse, ma anche dalla loro media coverage e dal contesto politico.

In Italia, il cosiddetto scandalo del “bunga bunga”, esploso tra il 2010 e il 2011 e legato alla figura di Silvio Berlusconi, rappresenta un caso emblematico per analizzare il rapporto tra sfera privata, funzione pubblica e leadership politica.

La nipote di “Mubarak”

Il nucleo dello scandalo fu l’inchiesta sulla giovane Karima El Mahroug, “Ruby Rubacuori o nipote di Mubarak”, accusata di aver partecipato a feste private organizzate dal premier quando era minorenne. Le indagini ipotizzavano reati di concussione e prostituzione minorile. Sebbene Berlusconi sia stato assolto definitivamente dalle accuse principali, l’impatto mediatico trasformò il “bunga bunga” in un frame simbolico di decadenza morale e abuso del potere politico.

Uno degli aspetti più rilevanti del caso riguardò infatti la commistione tra dimensione privata e pubblica del compianto premier. In quanto Presidente del Consiglio, la vita personale di Berlusconi finì per essere utilizzata come uno strumento efficacissimo di propaganda politica ostile dai suoi avversari politici interni e internazionali. Per destabilizzare la coalizione del Popolo della libertà e per colpire l’immagine di Primo ministro di Berlusconi venne utilizzata la retorica della moralità pubblica la cui assenza nel “Berlusconi privato” seppe essere in grado di minare l’autorevolezza delle istituzioni provocando delle conseguenze interne alla coalizione del Popolo della libertà con lo scandalo che indebolì la coesione della maggioranza parlamentare e alimentò tensioni tra alleati.

Lo stesso accadde a livello internazionale in quanto, i detrattori politici dell’ex premier Berlusconi, su tutti il francese Sarkozy non proprio un campione di onorabilità vista la sua condanna definitiva per corruzione e traffico di influenze, e la ex cancelliera Angela Merkel colsero l’opportunità di cavalcare l’ondata di indignazione internazionale “sull’immoralità” di Berlusconi al fine di eliminare un abile avversario politico in grado di infastidire le regole franco-tedesche in materia di patto di stabilità e di immigrazione limitando il ruolo dell’Italia come attore nel mediterraneo.

Lo scandalo del bunga bunga conferma la tesi di John B. Thompson secondo cui gli scandali politici hanno un impatto particolarmente distruttivo nelle democrazie mediatizzate, dove l’immagine del leader è parte integrante della sua capacità di esercitare potere.

Opinione pubblica, polarizzazione e la morale

Il “bunga bunga” contribuì a rafforzare la polarizzazione del panorama politico italiano. Da un lato, i detrattori vedevano nello scandalo la prova del degrado etico della leadership berlusconiana; dall’altro, i sostenitori denunciavano un uso politico della giustizia e un accanimento mediatico.

Questa dinamica riflette ciò che è stato definito come logica dell’identità politica, ovvero lo scandalo non erode necessariamente il consenso, ma può invece rafforzare la coesione interna dei gruppi di supporto.

Il trade off che emerge è chiaro e riguarda tanto il senso di moralità pubblica quanto quello di moralità privata e di quanto il concetto di morale sia pervasa nell’opinione pubblica.

Il caso italiano è solo uno dei tanti scandali che trova riscontro in scenari internazionali e che può compattare o distruggere l’immagine di un uomo politico sulla base della morale che un’opinione pubblica può avere. Negli Stati Uniti ad esempio, il caso Lewinsky non impedì a Bill Clinton di mantenere un alto indice di popolarità, mentre in Francia, lo scandalo che coinvolse François Fillon nel 2017 finì col compromettere irrimediabilmente le sue aspirazioni presidenziali. Questi esempi mostrano che l’impatto degli scandali è fortemente condizionato dal contesto istituzionale e dalla resilienza dei sistemi democratici.