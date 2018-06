Gruppo PSA: dal 2025 DS commercializzerà solo auto ibride o elettriche

Tutti i principali produttori del settore automotive guardano con attenzione al futuro e a una maggiore responsabilità verso la tutela dell’ambiente. I motori diesel hanno i giorni contati, e le soluzioni ibride ed elettriche sono in corso di sviluppo e progettazione da tutti gli ingegneri dei marchi più noti, DS Automobiles compresa. L’azienda francese guarda con attenzione all’ambiente, proprio per questo sta mettendo in campo tantissimi sforzi nello sviluppare nuove tecnologie legate alle nuove modalità di trasporto. Proprio in tale direzione l’azienda ha deciso che entro il 2025 tutta la gamma di veicoli commercializzata sarà dotata di veicoli ibridi o elettrici.

All’interno del gruppo francese PSA, DS Automobiles è il marchio che si contraddistingue attraverso i suoi modelli premium, contraddistinti da assoluta qualità dei materiali e lavorazioni artigianali. Queste caratteristiche la differenziano dagli altri marchi del mercato premium. Pochi giorni fa l’azienda, che punta a contraddistinguersi ancora di più nel mercato auto, ha annunciato che dal 2025 commercializzerà solo auto ibride o elettriche. L’azienda, come è visibile sul sito ufficiale DS automobiles, partecipa attivamente al campionato FIA di Formula E, dedicato a monoposto 100% elettriche, e proprio in occasione della gara di Parigi ha ufficializzato questa importante decisione. Proprio la partecipazione a questo campionato, giunto alla quarta stagione, ha permesso all’azienda di studiare e progredire nel know-how e nello sviluppo di nuove tecnologie legate al mondo dell’elettrico. Queste conoscenze rappresentano investimenti importanti che permetteranno di portare le tecnologie sviluppate in pista sulle vetture di serie.

La divisione dell’azienda dedicata al mondo delle corse è DS Performance, che con la collaborazione della Virgin Racing partecipa alla quarta stagione della Formula E attraverso un gruppo motopropulsore (motore e cambio) che è stato ideato e realizzato internamente nella fabbrica di Versailles in Francia.

La nuova strategia di DS Automobiles vedrà scendere in campo i primi frutti nel corso del 2019, quando nel corso della primavera verrà commercializzato il modello DS7 CROSSBACK E-Tense 4×4, modello realizzato con un sistema ibrido composto da un motore a benzina e due motori elettrici che permetteranno di avere anche la trazione integrale. Un veicolo accattivante dal punto di vista estetico, che vede la presenza di un comparto sicurezza e tecnologico che non ha nulla da invidiare ai grandi nomi dell’automotive, e che garantirà una percorrenza fino a 50 km con zero emissioni e una potenza complessiva di ben 300 cavalli.