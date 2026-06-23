2 agosto 1980: la bomba alla stazione di Bologna e le conseguenze politiche di una verità contesa
Gabriele Mezzacapo
- I grandi omicidi politici della storia

2 agosto 1980: la bomba alla stazione di Bologna e le conseguenze politiche di una verità contesa

2 agosto 1980: la bomba alla stazione di Bologna e le conseguenze politiche di una verità contesa

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I grandi omicidi politici della storia - 23 Giugno 2026

di Gabriele Mezzacapo

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