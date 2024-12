Al Concerto di Natale e Capodanno alla Casa Russa

La magia della musica classica alla Casa Russa a Roma in Piazza Benedetto Cairoli 6 in concerto di Natale e Capodanno. Vi aspettano sabato 21 dicembre alle ore 18:30 per il recital di Arsenij Tarasevich-Nikolaev, vincitore di numerosi concorsi pianistici internazionali, diplomato e docente del Conservatorio Statale di Mosca. P.I. Čajkovskij. L’ingresso è libero, è obbligatoria la prenotazione al numero 06 888 16 333 o al link!

Arsenij Tarasevich-Nikolaev

Il pianista ha debuttato in concerto all’età di 5 anni, e quando ne aveva 9, si è esibito per la prima volta con un’orchestra, suonando il Quinto Concerto di Bach. Mentre studiava alla Scuola di Musica del Conservatorio di Mosca, ha vinto 5 concorsi giovanili internazionali. All’età di 19 anni è diventato vincitore

del Concorso Internazionale Scriabin di Mosca. Successivamente ha vinto anche concorsi internazionali a Cleveland (2013), Bergen (2014) e Sydney (2016). Le importanti vittorie gli hanno portato contratti con le case discografiche “Decca Classics” e “Universal Music”. Arsenij è insignito del prestigioso Premio Internazionale dell’Accademia Chigi (Siena, Italia, 2017). Oggi il trentaduenne musicista collabora con le più famose orchestre e direttori d’orchestra, si è esibito in diversi paesi: Italia, Gran Bretagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, Danimarca, Svezia, Norvegia, Israele, Polonia, Lituania, Germania, Cina, Giappone, Stati Uniti, Messico, Australia.

Arsenij Tarasevich-Nikolaev è considerato uno dei pianisti più brillanti e promettenti della nuova generazione. In programma del concerto musiche di Petr Čajkovskij, Sergej Rachmaninov, Edvard Grieg e Ludwig van Beethoven. Nel 2015, Tarasevich-Nikolaev ha registrato il suo disco di debutto, con opere di Debussy e Ravel, per l’etichetta Acousence. Nel 2016, ha vinto il 2° premio al Sydney International Piano Competition . La sua esibizione al concorso di Sydney ha portato a un accordo di contratto di registrazione congiunto con Tarasevich-Nikolaev da parte di Decca Classics e Universal Music Australia.