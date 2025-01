Stop al gas russo attraverso l’Ucraina

Il 1° gennaio 2025, la Russia ha interrotto le forniture di gas all’Europa attraverso l’Ucraina, a seguito della scadenza dell’accordo di transito con Kiev. Gazprom ha annunciato la cessazione dei flussi, attribuendo la responsabilità al rifiuto ucraino di rinnovare l’intesa. L’accordo precedente, siglato nel 2019, prevedeva il transito di 40 miliardi di metri cubi di gas russo all’anno attraverso il territorio ucraino. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito lo stop agli accordi sul transito del gas “una delle più grandi sconfitte di Mosca”.

La Commissione Europea ha rassicurato gli Stati membri, affermando che l’impatto sulla sicurezza dell’approvvigionamento sarà limitato grazie alla disponibilità di rotte alternative e alla flessibilità delle infrastrutture energetiche europee. Le reazioni in Europa sono naturalmente dovute anche al livello di dipendenza energetica dal gas russo. Ungheria, Austria e proprio Slovacchia, per esempio, sono molto legate a quelle forniture, per vari motivi (sia politici sia contrattuali). “L’Ue è ben preparata” si legge nelle conclusioni delle valutazioni della Commissione europea. E l’esecutivo comunitario indica 4 alternative per sopperire allo stop dei contratti con Mosca. Si parla in particolare di Gnl, il gas liquido, che ha i suoi approdi – specifica la Commissione – in particolare in Germania, Grecia, Italia e Polonia “ma forse anche dalla Turchia“. Secondo la Commissione, insomma, i 14 miliardi di metri cubi di gas l’anno che finora sono transitati attraverso l’Ucraina possono essere completamente sostituiti da importazioni di gas naturale liquefatto e di gasdotti non russi attraverso percorsi alternativi.

Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha lavorato per ridurre la dipendenza dal gas russo, diversificando le fonti di approvvigionamento. Le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) da Stati Uniti, Qatar e Australia sono aumentate, e sono state sviluppate nuove infrastrutture per facilitare l’accesso a fornitori alternativi. Nonostante questi sforzi, nel terzo trimestre del 2023, l’Europa dipendeva ancora dal gas russo per il 16% del suo fabbisogno energetico.

L’interruzione delle forniture attraverso l’Ucraina potrebbe comportare un aumento dei prezzi del gas in Europa, con possibili ripercussioni sulle bollette dei consumatori. Alcuni analisti stimano che l’Europa potrebbe affrontare costi aggiuntivi significativi nel 2025-2026 a causa dei prezzi energetici più elevati.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo discorso di fine anno, ha dichiarato: “Che il 2025 sia il nostro anno. L’anno dell’Ucraina. Sappiamo che la pace non ci verrà data come un regalo. Ma faremo di tutto per fermare la Russia e porre fine alla guerra”. Questa dichiarazione riflette la determinazione dell’Ucraina a proseguire nella sua lotta per l’indipendenza e la sovranità, nonostante le sfide energetiche e geopolitiche in corso.