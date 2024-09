Gabriela Dancău: riconoscimento al Premio Adameșteanu 2024

L’Ambasciatore di Romania in Italia, Gabriela Dancău, ha partecipato il 1° settembre all’edizione 2024 del Premio Dinu Adameșteanu, durante la quale ha ricevuto un premio speciale. Questo riconoscimento le è stato conferito per le sue eccezionali competenze e professionalità nel rafforzare i rapporti tra Romania e Italia, rappresentando con grande onore il nome di Dinu Adameșteanu, una figura emblematica nel campo dell’archeologia. Durante il suo discorso, l’ambasciatore ha dedicato il premio alla comunità romena residente in Italia e all’amicizia tra i due Paesi. Ha anche sottolineato l’importanza di promuovere la figura del professor Adameșteanu, il cui lavoro ha avuto un impatto significativo sia in Romania sia in Italia.

Dinu Adameșteanu è una figura iconica nel mondo dell’archeologia, riconosciuto per aver fondato una vera e propria scuola archeologica e per l’introduzione di metodi innovativi che hanno contribuito allo sviluppo della comunità locale in Italia meridionale. Originario del distretto di Giurgiu, in Romania, Adameșteanu iniziò i suoi studi in patria e li proseguì in Italia, dove ottenne una borsa di studio presso l’Accademia di Romania a Roma nel 1939. Con l’instaurazione del regime comunista in Romania, Adameșteanu decise di stabilirsi in Italia, dove si distinse come archeologo, specializzandosi nell’identificazione e conservazione del patrimonio storico italiano, in particolare in Sicilia e Basilicata.

Il lavoro di Adameșteanu ha avuto un impatto duraturo, come dimostrato dai numerosi progetti che ha diretto. Tra questi, le campagne di scavo a Metaponto, Policoro e in Sicilia sono tra le più rilevanti. Inoltre, è stato responsabile dell’allestimento di importanti musei, come il Museo Nazionale della Siritide a Policoro e il Museo Archeologico Nazionale del Vulture-Melfese a Melfi. Il suo contributo è stato così significativo che il Museo Archeologico Nazionale della Basilicata a Potenza porta il suo nome.

La cerimonia di premiazione del Premio Dinu Adameșteanu, giunta alla quinta edizione, è stata organizzata dall’Associazione culturale IdealMente, insieme alla Regione Basilicata, alla Provincia di Matera e al Comune di Policoro. Questo premio annuale, che si tiene a Policoro, onora la memoria dell’archeologo romeno e il suo contributo alla promozione dell’archeologia e della ricerca nel sud Italia.

All’evento hanno partecipato personalità di spicco, tra cui Ioana Gheorghiaș, Console Generale di Romania a Bari, e Mario Cospito, ex ambasciatore italiano a Bucarest, che ha inviato un videomessaggio. La famiglia Adameșteanu era rappresentata da Cristina Ungureanu, pronipote del maestro. L’incontro è stato non solo un’occasione per celebrare l’eredità di Dinu Adameșteanu, ma anche per rafforzare i legami culturali e storici tra Romania e Italia, due nazioni unite da una lunga tradizione di collaborazione e scambio culturale.