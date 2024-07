La Festa del Trono in Marocco, tra tradizione e identità

La “Festa del Trono” in Marocco è una delle celebrazioni nazionali più importanti del paese, commemorando l’ascesa al trono del monarca regnante.

Questo evento annuale non solo celebra il legame tra il re e il popolo, ma rappresenta anche un momento di riflessione sulla storia e le prospettive future del Marocco.

Origini della Festa del Trono

La Festa del Trono risale al 1933, durante il regno del sultano Mohammed V. In quel periodo, il Marocco era sotto il protettorato francese e la festa fu istituita per affermare l’autorità del sultano e per celebrare l’identità nazionale marocchina. Il 18 novembre, data originaria della celebrazione, segnava l’anniversario dell’ascesa al trono di Mohammed V nel 1927. Tuttavia, con l’indipendenza del Marocco nel 1956, la data fu spostata al 3 marzo, in onore del re Hassan II, che salì al trono in quel giorno del 1961. Nel 1999, con l’ascesa al trono di Mohammed VI, la festa fu definitivamente spostata al 30 luglio.

La Festa del Trono rappresenta un momento di unità nazionale e di celebrazione dell’identità marocchina. È un’occasione per i marocchini di esprimere la loro lealtà e il loro sostegno al monarca. La festa è anche un’opportunità per riflettere sui progressi del paese e per discutere le sfide future. Durante il suo discorso alla nazione, il re evidenzia i successi raggiunti e traccia le linee guida per il futuro sviluppo del Marocco.

Le celebrazioni

Le celebrazioni della Festa del Trono sono caratterizzate da una serie di eventi e cerimonie che coinvolgono l’intera nazione. Le strade e gli edifici pubblici sono decorati con bandiere nazionali, luci e fiori. Una delle cerimonie più importanti è la parata militare, che si svolge nella capitale, Rabat. Questa parata vede la partecipazione delle forze armate marocchine e rappresenta un momento di grande orgoglio nazionale.

Inoltre, durante la festa, si svolgono cerimonie religiose in tutte le moschee del paese, dove vengono recitate preghiere speciali per il benessere del re e della nazione. Un altro momento significativo è la cerimonia di giuramento di fedeltà, in cui i dignitari del paese rinnovano il loro impegno di lealtà al re.

Aneddoti e curiosità

Un aneddoto interessante riguardante la Festa del Trono risale al 1953, quando il sultano Mohammed V fu esiliato dalle autorità francesi per il suo sostegno al movimento indipendentista. Nonostante l’esilio, la popolazione marocchina continuò a celebrare la Festa del Trono, utilizzandola come simbolo di resistenza e di speranza per la liberazione nazionale. Questo atto di disobbedienza civile dimostrò l’importanza della figura del monarca per l’identità nazionale e contribuì alla crescente pressione internazionale per il ritorno del sultano e, successivamente, all’indipendenza del Marocco.

Un altro aneddoto riguarda il re Hassan II, noto per la sua personalità carismatica e il suo rapporto complesso con il popolo marocchino. Durante le celebrazioni della Festa del Trono nel 1971, Hassan II sfuggì miracolosamente a un tentativo di colpo di stato organizzato da un gruppo di ufficiali militari. Nonostante l’attacco, il re riuscì a mantenere il controllo della situazione e la festa continuò, rafforzando ulteriormente la sua posizione e il suo prestigio.

La Festa del Trono oggi

Sotto il regno di Mohammed VI, la Festa del Trono ha assunto nuove dimensioni, riflettendo le riforme e le iniziative del monarca per modernizzare il paese. Mohammed VI è noto per il suo impegno nel promuovere lo sviluppo economico, i diritti umani e la giustizia sociale. Ogni anno, il suo discorso alla nazione durante la Festa del Trono offre una panoramica dei progressi compiuti e delle sfide future, evidenziando l’importanza della collaborazione tra il governo e i cittadini per costruire un Marocco più prospero e inclusivo.

La Festa del Trono rimane un momento cruciale per il Marocco, unendo tradizione e modernità e rafforzando il legame tra il re e il popolo. Questa celebrazione non solo onora il passato, ma guarda anche al futuro, celebrando la resilienza e l’unità del popolo marocchino.