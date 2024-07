Riduzione storica della deforestazione nell’Amazzonia colombiana

Per il secondo anno consecutivo – con il dato più basso degli ultimi 23 anni – il Governo colombiano ha ridotto la deforestazione nell’Amazzonia colombiana del 38%, passando da 71.185 ettari deforestati nel 2022 a 44.274 nel 2023. Con questo risultato, sono stati salvati 26.911 ettari di foresta amazzonica, l’equivalente di oltre 37.000 campi da calcio.

Il Ministro dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile, Susana Muhamad, ha dichiarato che la deforestazione nell’Amazzonia colombiana è stata la più bassa degli ultimi 23 anni, con una riduzione del 38%. Muhamad ha anche assicurato che tra il 2021 e il 2023 è stata individuata una riduzione del 61% della deforestazione in questa regione, superando l’obiettivo fissato dal Piano di sviluppo nazionale di ridurre la deforestazione di almeno il 20%.

“Abbiamo concentrato i nostri sforzi sull’Amazzonia perché è la regione che storicamente ha rappresentato più del 50% della deforestazione. Con questa riduzione abbiamo raggiunto un traguardo storico, poiché il dato di questa regione supera la riduzione dell’intero Paese, che era del 36%. Sappiamo che nell’85% del territorio in cui abbiamo firmato accordi con le famiglie, queste stanno rispettando la protezione della foresta“, ha dichiarato il ministro.

Il Ministro ha evidenziato come la regione La Macarena è quella che ha registrato la maggiore diminuzione con 6.871 ettari risparmiati. Il rapporto rileva inoltre che i parchi nazionali che hanno registrato la maggiore riduzione della deforestazione si trovano in Amazzonia, proprio ad esempio come la Sierra de La Macarena.

I risultati della riduzione raggiunti sono una realtà grazie al Piano di contenimento della deforestazione elaborato dal Ministero dell’Ambiente, che include tra le sue strategie il programma “Conservar Paga”, che ha triplicato gli incentivi per le comunità che si impegnano nella protezione delle foreste e con il quale sono già stati dati incentivi a 2.000 famiglie in Amazzonia.