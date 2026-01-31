Ultimo tango a Bruxelles

E’ un dato di fatto: l’Europa ha un problema serio con le materie prime critiche. Non è una novità dell’ultim’ora, non appare nei titoli dei quotidiani in prima pagina ma adesso la questione è diventata urgente davvero (complessa lo era anche prima).

Andiamo per ordine, la Cina controlla buona parte delle forniture globali, i mercati sono instabili, e noi ci siamo svegliati, come sempre, tardi.

Il Critical Raw Materials Act è il tentativo di Bruxelles di correre ai ripari, una sorta di scialuppa di emergenza prima che i danni della tempesta in atto siano irreparabili.

La situazione è questa: dipendere da un solo fornitore per materiali essenziali alla transizione verde è un rischio enorme ed un errore che non possiamo commettere. Ce ne siamo accorti si ma solo quando era già evidente a tutti e non è detto che in questo caso gli ultimi saranno i primi.

Il 65%

La norma dice che nessun fornitore può superare il 65% della fornitura europea di una materia critica. Sembra un dettaglio tecnico ma per le aziende è un pessima palla da giocare. Messo a terra vuol dire rinegoziare contratti, cercare nuovi partner, spesso in paesi dove non hai mai lavorato prima.

Tutto questo costa tempo e soldi.

Il mercato ha già creato il suo bivio: c’è chi aspetta, sperando che qualcun altro si muova per primo e mostri la strada da percorrere e c’è chi ha già iniziato a riorganizzarsi, capendo che chi arriva prima avrà vantaggi enormi nel futuro non troppo lontano.

Alcune aziende hanno capito che la soluzione non è costruire magazzini enormi o comprare miniere ma essere veloci e flessibili in base alle sfide che il mercato mette davanti. Il Gruppo Bethar, ad esempio, lavora con un modello leggero: poche infrastrutture pesanti, molta capacità di muoversi rapidamente tra fornitori diversi e attenzione alla conformità normativa vigente.

Oggi chi compra materie prime non guarda solo il prezzo, vuole garanzie: che il carico arrivi, che rispetti gli standard ambientali europei, che non ci siano zone d’ombra nella filiera. Chi riesce a dare queste certezze vende meglio e domina il mercato.

La tracciabilità conta

Sapere ,ad esempio, la provenienza del rame che compri sta diventando importante quanto il prezzo. Il CRMA infatti imporrà controlli severi, stress test continui e le aziende che già oggi possono documentare ogni passaggio della loro supply chain partiranno avvantaggiate.

Non è solo questione di evitare multe ma di reputazione. I clienti finali vogliono sapere con chi stanno lavorando e questa trasparenza, nel tempo, vale più di qualsiasi sconto.

Last chance

Il Critical Raw Materials Act è il nostro ultimo round. L’Europa ha capito che non può più permettersi di dipendere da un solo fornitore strategico ed il margine per correggere il tiro si sta assottigliando mese dopo mese.

Chi investe adesso in filiere diversificate, in partner affidabili, in sistemi di tracciamento seri, non sta solo rispettando una legge si sta preparando per il prossimo decennio. Gli altri rischiano di ritrovarsi bloccati, senza alternative e senza margini di manovra.

Europa…incrociamo le dita.