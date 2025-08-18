Alla scoperta di Roma d’estate con Hunday INSTER

Hyundai Italia lancia un itinerario speciale per raccontare Roma d’estate attraverso i luoghi simbolo della rigenerazione urbana, tra cultura, natura e socialità. A fare da filo conduttore è Hyundai INSTER, il nuovo city-SUV 100% elettrico, compatto e versatile, pensato per una mobilità più sostenibile in città. L’iniziativa unisce cultura e viaggio attraverso alcuni dei luoghi più rappresentativi della Roma contemporanea.

Le tappe dell’itinerario

Il tour parte dal Museo d’Arte Contemporanea di Roma, ospitato in un ex birrificio dei primi del Novecento. Trasformato in un polo culturale internazionale, il MACRO rappresenta un esempio di archeologia industriale che diventa creatività condivisa, con spazi espositivi e installazioni che mettono in dialogo artisti e cittadini.

Il percorso continua poi al Cinema Troisi, un luogo simbolo della rinascita culturale romana. Recuperato dalla Fondazione Piccolo America, aperto 24 ore su 24, il Cinema Troisi ospita un’aula studio, un foyer-bar e una terrazza che lo rendono punto di incontro per tutti gli appassionati di cinema.

La terza tappa è Villa Doria Pamphili, il parco urbano più grande di Roma. Con i suoi quasi 200 ettari di prati e viali alberati, è un’oasi verde nel cuore della città. Qui natura, benessere e responsabilità sociale si intrecciano in un modello di sostenibilità concreta: ristorazione biologica, energia rinnovabile e iniziative sociali fanno del parco un esempio di equilibrio tra ambiente e vita quotidiana.

Dal Mattatoio al Colosseo Quadrato

Il penultimo tassello di questo viaggio è nel cuore di Testaccio, più precisamente il Mattatoio, un complesso costruito tra il 1888 e il 1891. Dopo anni di abbandono, i suoi spazi sono stati trasformati in laboratorio creativo e centro di ricerca culturale. Oggi ospita installazioni, performance e le sedi universitarie di Architettura e dell’Accademia di Belle Arti.

All’EUR, davanti al Palazzo della Civiltà Italiana, conosciuto come Colosseo Quadrato Hunday disegna la fine del suo itinerario immerso nella Capitale. Con le sue 216 arcate in travertino e le statue monumentali, l’EUR è una delle zone architettoniche più riconoscibili del Novecento e ospita spazi espositivi e iniziative culturali, dimostrando come la città possa trasformarsi senza perdere la propria identità.

La nuova mobilità elettrica urbana

Il progetto è un modo con il quale Hyundai ribadisce il proprio impegno verso una mobilità innovativa e accessibile, dimostrando di saper dialogare con la vita delle persone e di essere al passo con lo sviluppo delle città. Attraverso Hunday, l’estate romana diventa un esperienza immersiva, da vivere proiettandosi verso una dimensione più inclusiva e contemporanea. INSTER diventa così non solo un’auto, ma un invito a vivere la città in modo più consapevole, sostenibile e connesso al futuro.