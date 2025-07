Stretta USA sull’export europeo: gli effetti sulle regioni italiane.

Nonostante settimane di intense trattative dietro le quinte, durante le quali l’Unione Europea ha cercato di ottenere uno sconto sulle tariffe minacciate da Washington, è arrivata una nuova battuta d’arresto. In una lettera inviata lo scorso sabato alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, Trump ha annunciato un ulteriore aumento dei dazi al 30%, previsto dal 1° agosto, sulle importazioni dall’UE. Secondo quanto dichiarato dallo stesso presidente, in caso di ritorsione l’amministrazione americana è pronta ad aumentare le tariffe di un’ulteriore 30%. Tuttavia, per il momento, Trump lascia aperto uno spiraglio per la trattativa, ipotizzando modifiche alla linea attuale qualora si arrivi ad un accordo.

La risposta dell’Unione Europea

La presidente Ursula von der Leyen ha reagito immediatamente alle dichiarazioni del presidente americano , dichiarandosi “pronta a continuare a lavorare per un accordo entro il primo agosto”. Ha poi avvertito che l’Unione adotterà “tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi, inclusa l’adozione di contromisure proporzionate, se necessario”.

Quali saranno gli effetti di questo ulteriore innalzamento di dazi?

Tra i diversi paesi europei ci sono paesi che pagheranno le nuove misure più degli altri. Inevitabilmente l’Italia sarà uno di questi. Oggi, a due settimane dall’introduzione dei nuovi dazi, le regioni italiane che più di tutte vivono sull’esportazione di prodotti, provano a calcolare quanto incideranno i nuovi strumenti introdotti da Trump sull’economia regionale italiana.

Le regioni più colpite

Esattamente come alcuni paesi soffriranno più di altre, anche alcune regioni sarann colpite maggiormente rispetto ad altre. A subire maggiormente il contraccolpo saranno Liguria, Campania, Molise e Basilicata, che tra le Regioni italiane sono quelle che più di tutte dipendono dall’export americano. Tuttvia anche le due grandi isole dovranno fare i conti con i pesanti effetti delle tariffe, a causa della scarsa diversificazione delle esportazioni.

Settore meccanico in allarme: il Nord teme il colpo dei dazi

Nelle regioni del Nord Italia, tra i settori più esposti ai nuovi dazi annunciati dagli Stati Uniti, spicca quello della meccanica. Il settore, trainato soprattutto da piccole e medie imprese, guarda da sempre ai mercati esteri, e in particolare a quello americano , come sbocco naturale per le proprie esportazioni. Secondo Confartigianato, le piccole e medie imprese italiane hanno esportato verso gli Stati Uniti beni per un valore di circa 17,87 miliardi di euro in un solo anno. Un giro d’affari che ora rischia un pesante contraccolpo. L’associazione avverte, poi, che l’aumento delle tariffe si inserisce in un quadro già critico, segnato da un rallentamento generale del manifatturiero e da difficoltà nei settori strategici come gioielleria, lavorazione dei metalli e produzione di mobili.

Le regioni Lombardia, Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna risultano tra le più vulnerabili. A livello provinciale, l’impatto maggiore potrebbe farsi sentire a Firenze, Vicenza, Belluno e Arezzo, ognuna con le proprie eccellenze artigiane e industriali che fanno del “Made in Italy” un marchio di qualità nel mondo.

Il sud e il timore nel settore agroalimentare

Nel Mezzogiorno, l’allarme si concentra sul settore agroalimentare, simbolo della tradizione e della qualità italiana. Prodotti come mozzarella, pasta, olio d’oliva e specialità gastronomiche locali rischiano forti ripercussioni sul mercato americano. Secondo Origin Italia, gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato extra-UE per i prodotti DOP e IGP, assorbendo circa il 25% dell’export certificato. Nel 2024, le vendite di questi prodotti verso gli USA hanno sfiorato i 3 miliardi di euro, su un totale di 12 miliardi esportati nel resto del mondo.

Coldiretti lancia l’allarme: tra dazi al 30% e l’attuale cambio euro/dollaro sfavorevole, i rincari per i prodotti italiani negli USA potrebbero superare il 40%, rendendoli meno competitivi e mettendo sotto pressione l’intera filiera, dagli allevatori ai trasformatori. In particolare, il timore è che molti produttori si trovino costretti a ridurre i prezzi per restare sul mercato, con pesanti ricadute economiche.

Vino sotto assedio: da Nord a Sud, etichette a rischio

Il settore vitivinicolo non fa eccezione. L’analisi della CNA evidenzia come l’eventuale introduzione dei dazi metta a rischio alcune delle etichette più prestigiose del vino italiano: Chianti, Amarone, Barbera, Prosecco, Friulano e Ribolla sono solo alcuni dei nomi che potrebbero diventare meno accessibili per il consumatore americano, con un impatto trasversale lungo tutta la Penisola.

Il caso Veneto: 10% dell’export verso gli USA

Tra le regioni italiane che più di tutte vivono sulle spalle dell’export spicca sicuramente il Veneto, che potrebbe subire perdite per oltre 4 milioni di euro a causa dell’introduzione delle nuove tariffe. Dalla regione partono prodotti di punta come occhiali, macchinari, vini, mobili, pelletteria, gioielli e tecnologie high-tech: il 10% dell’export nazionale diretto agli USA proviene proprio da qui.

Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha commentato la situazione in un’intervista a la Repubblica, esprimendo preoccupazione ma anche determinazione: “L’Europa adesso dimostri di essere Europa”“deve sedersi a trattare senza complessi di inferiorità”.

L’Europa deve intervenire

E’ chiaro, l’aumento dei dazi americani rappresenta una seria minaccia per l’economia italiana, colpendo trasversalmente settori strategici e territori fortemente legati all’export. Dalla meccanica del Nord all’agroalimentare del Sud, passando per i simboli del made in Italy come moda, vino e gioielli, migliaia di imprese rischiano contrazioni nelle vendite, tagli al personale e perdita di competitività internazionale.

Ad oggi è importante è che l’ Europea intervenga con determinazione per tutelare gli interessi comuni e scongiurare una guerra commerciale dagli esiti imprevedibili. Il tempo stringe: la scadenza del 1° agosto si avvicina, e con essa il rischio concreto di una frattura economica tra le due sponde dell’Atlantico.