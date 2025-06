Imprese, come Trust e Holding sono divenuti strumenti fondamentali per la crescita

Nel mondo sempre più complesso e globale dell’impresa, la pianificazione patrimoniale e la riorganizzazione societaria non sono più solo questioni tecniche per specialisti: sono diventate scelte strategiche imprescindibili per garantire continuità, efficienza e protezione del valore aziendale.

Che si tratti di imprese familiari, gruppi industriali, startup ad alta intensità di capitale o società orientate alla sostenibilità, la domanda di strumenti giuridici evoluti è in costante crescita. In questo scenario, holding e trust si affermano come due delle soluzioni più efficaci per governare patrimoni complessi, semplificare assetti proprietari e rispondere alle sfide della transizione generazionale.

Ma qual è la differenza tra questi due istituti? E quali sono le sinergie possibili in un’ottica integrata?

Il trust, nella sua accezione civilistica, consente di separare la proprietà formale da quella sostanziale, offrendo flessibilità nella gestione e nella protezione del patrimonio, soprattutto in ottica successoria o di tutela di soggetti deboli. La holding, invece, è una struttura societaria capace di concentrare partecipazioni e funzioni strategiche, favorendo il coordinamento del gruppo, la governance unificata e la razionalizzazione fiscale.

Quando ben costruiti e combinati, questi due strumenti diventano alleati formidabili per imprenditori e professionisti che vogliono affrontare in modo strutturato i grandi cambiamenti: dalle riforme fiscali all’evoluzione normativa internazionale, dalla sostenibilità dei patrimoni familiari alla trasparenza richiesta dai mercati.

Confronto internazionale a Rimini

Proprio per approfondire il ruolo, le potenzialità e le differenze tra trust e holding, venerdì 27 giugno 2025, dalle ore 14.00 alle 19.00, si terrà presso il Grand Hotel di Rimini il convegno dal titolo “Trust e Holding: analisi e comparazione degli strumenti di pianificazione patrimoniale e di riorganizzazione societaria”. Un momento di confronto che vedrà riuniti esponenti delle istituzioni della Repubblica di San Marino, docenti universitari, esperti del settore giuridico-fiscale e professionisti italiani e sammarinesi.

Ad aprire i lavori sarà Gaetano De Vito, presidente di Assoholding, con un intervento di inquadramento generale sul ruolo delle holding nel contesto attuale. La sua analisi affronterà le configurazioni più ricorrenti, le finalità fiscali e le funzioni di governance, alla luce delle recenti evoluzioni legislative e delle dinamiche internazionali.