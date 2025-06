Compliance e governance, a Roma un patto tra imprese ed istituzioni per competitività imprese

Nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, uno degli spazi più suggestivi e simbolici della politica italiana, si è tenuto, ieri 10 giugno, un incontro che ha acceso i riflettori su un tema sempre più strategico: la compliance come leva per la competitività. È stata l’occasione per la presentazione ufficiale dell’Osservatorio Governance, Risk Management & Compliance Integrata, nato per iniziativa di Assoholding e sostenuto da Ferpi e Assoconsult. Un progetto che, nelle intenzioni dei promotori, punta a creare un luogo stabile e autorevole di dialogo e confronto tra imprese, professionisti, istituzioni e mondo accademico.

L’evento si è trasformato in un vero e proprio laboratorio di idee e proposte, con interventi che hanno spaziato dalle prospettive europee alle esigenze più concrete delle piccole e medie imprese italiane, cuore pulsante del nostro sistema produttivo. Non solo un confronto tecnico, dunque, ma un’occasione per mettere sul tavolo la necessità di semplificare le regole e, al tempo stesso, rafforzare la fiducia tra imprese e istituzioni.

Un tema particolarmente sentito in un momento storico segnato da sfide globali – dall’evoluzione delle normative ESG e CSRD alla competitività internazionale – e dalla consapevolezza che la compliance, se ben gestita, può diventare un alleato prezioso per la crescita, la sostenibilità e la reputazione delle aziende. In quest’ottica, la giornata ha visto alternarsi sul palco voci istituzionali, esperti e professionisti, con un focus particolare sul ruolo delle donne nella governance e nella sostenibilità, a testimonianza di un cambiamento culturale in atto.

Ma la presentazione dell’Osservatorio non è stata solo un momento celebrativo: sono già in programma webinar, tavoli di lavoro e incontri operativi per trasformare le parole in strumenti concreti, capaci di accompagnare le imprese italiane verso un futuro più competitivo e innovativo.

“Regole come alleate, non come ostacoli”

Ad aprire i lavori è stato Gaetano De Vito, Presidente di Assoholding, che ha messo in chiaro il cuore del progetto: “La politica ha bisogno di competenze e di una catena di collegamento con le professioni”, ha detto, indicando la fiducia come elemento fondamentale per ridurre i costi della compliance e liberare risorse preziose per la crescita. “La compliance deve essere proporzionale e dinamica – ha spiegato – per consentire alle imprese di liberare energie e sfruttare il salto d’epoca che stiamo vivendo”.

De Vito ha insistito sulla necessità di potenziare il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, così da permettere alle aziende di esprimere tutto il loro potenziale innovativo. Un messaggio chiaro: regole e controlli non devono bloccare le imprese, ma accompagnarle in un percorso di crescita.

Europa, export e competitività

A seguire, l’On. Maurizio Casasco, Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, ha parlato della stabilità economica come condizione essenziale per la competitività delle imprese. Casasco ha ricordato come il PPE europeo sia impegnato a creare un contesto favorevole alla crescita, anche attraverso la diversificazione delle esportazioni e la semplificazione della legislazione. Ha citato la “Via del Cotone”, un progetto di collegamento commerciale tra India e Trieste, come esempio di nuove opportunità da cogliere.

Compliance “su misura” e sfide concret

Nel suo intervento, Lorenzo Echeoni, Direttore Generale di Assoholding, ha sottolineato la necessità di adattare la compliance alla realtà dinamica delle imprese. “Dobbiamo distinguere la complessità naturale dell’economia dalle complicazioni inutili”, ha detto. “Le imprese hanno bisogno di regole semplici, non di modelli astratti e rigidi che rischiano di soffocare la loro energia”.

Tra i momenti più significativi, il panel tutto al femminile che ha portato sul palco voci autorevoli e visioni nuove: Elisa Nisti (Assoholding) ha parlato di un approccio “tailor-made” alla compliance, Francesca Mariotti (già Confindustria) ha invocato un linguaggio comune tra imprese e istituzioni, mentre Maricla Pennesi (Andersen Tax & Legal) e Maria Francesca Fontanella (LCF Legal) hanno evidenziato come la compliance possa diventare un driver di sostenibilità e responsabilità. Donatella Visconti e Barbara Cortese hanno posto l’accento su governance sostenibile e finanza etica, mentre Daniela Bianchi (Ferpi) ha ricordato l’importanza di comunicazione e dialogo per costruire la fiducia.

Il punto accademico e la voce delle PMI

Thomas Tassani, docente di diritto tributario all’Università di Bologna, ha portato una riflessione accademica sulla necessità di regole chiare e coerenti, capaci di sostenere la competitività senza ostacolare la ricerca e lo sviluppo. Tullio Patassini, Capo segreteria della Commissione Attività Produttive, ha invece insistito sul ruolo della cultura d’impresa: “Le PMI italiane devono affrontare un sistema di norme complesso. La sfida è capire se l’approccio normativo è davvero compatibile con lo sviluppo e la crescita”.

“Un dialogo continuo per soluzioni pratiche”

A chiudere i lavori, Marco De Amicis, Direttore Generale di Assoconsult, ha tracciato le linee guida del percorso futuro: “La nascita dell’Osservatorio rappresenta un passo concreto verso un dialogo qualificato e continuo tra chi definisce le regole e chi le deve applicare. Solo così possiamo costruire soluzioni pratiche e condivise per la competitività delle imprese”.

Prossime tappe e prospettive

Nei prossimi mesi, l’Osservatorio sarà impegnato in webinar, tavoli di lavoro e incontri operativi su temi cruciali come l’applicazione della CSRD e della normativa 231, la governance sostenibile e i criteri ESG, e la semplificazione normativa per ridurre i costi della compliance. Un percorso che punta a dare voce alle imprese e a far sì che la compliance non sia più un ostacolo, ma un fattore decisivo per la crescita e l’innovazione.