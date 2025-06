Il futuro delle imprese famigliari: come cambia il contesto globale

Il 22 maggio 2025, durante il forum “The Leadership of Legacy” promosso da Assoholding, Associazione delle holding italiane, presso l’Ambasciata d’Italia a Londra, si è riflettuto sul futuro delle imprese familiari italiane in uno scenario globale in rapido mutamento. Al centro del dibattito, la sfida di ripensare i modelli di governance e la necessità di una leadership rigenerativa.



Per approfondire il ruolo della galassia familiare e su come un nuovo approccio alla governance possa sostenere la competitività e la continuità delle imprese, abbiamo intervistato Gaetano De Vito, Presidente di Assoholding

L’evento di Londra ha evidenziato la complessità che oggi le imprese familiari devono affrontare. Come inquadra la sfida della governance rigenerativa in questo scenario?

La governance rigenerativa non è un semplice adeguamento delle regole: è un cambiamento di paradigma. Le imprese familiari vivono in un contesto dove la geopolitica, la sostenibilità e la trasformazione normativa si intersecano con le dinamiche interne della famiglia. La governance rigenerativa significa saper ascoltare le nuove generazioni, integrare visioni diverse e costruire alleanze con gli stakeholder interni ed esterni. È un processo che non punta solo alla continuità, ma a generare un impatto positivo e duraturo su comunità e territori.

Nel suo intervento ha fatto riferimento al concetto di “galassia familiare”. Può spiegarci meglio cosa significa?

Il concetto di “galassia familiare” nasce dalla consapevolezza che un’impresa familiare è più di un’azienda: è un ecosistema complesso che include membri della famiglia, proprietà, collaboratori e istituzioni con cui dialoga. Questo modello, sviluppato dal prof. Alfredo De Massis, permette di evidenziare come la famiglia imprenditoriale – con i suoi rami, i suoi valori e le sue visioni – sia al centro di una costellazione di entità complementari: dalla Holding alla Family Academy, dalla società immobiliare ai Trust. Ogni “pianeta” ha la sua funzione, ma tutti devono ruotare intorno a un baricentro condiviso: la visione di lungo termine e il legame con i territori.

Come si traduce questo approccio in termini operativi per la governance?

Si traduce in un modello di governance che riconosce e valorizza la pluralità degli attori coinvolti. Non possiamo più permetterci modelli verticali e chiusi: la governance deve essere aperta, dialogica e, appunto, rigenerativa. Significa creare spazi come il family council, strumenti come i trust e le holding, ma anche investire in formazione e cultura d’impresa. È questo l’approccio che consente alle imprese familiari di affrontare sfide complesse con lucidità e di trasformare i rischi in opportunità.

Nel suo modello emerge anche il ruolo degli stakeholder esterni. Che importanza hanno nella galassia familiare?

Fondamentale. Oggi la governance non si esaurisce all’interno dell’impresa. Gli stakeholder – dai professionisti ai manager, dalle banche alle associazioni – sono parte integrante di un ecosistema che genera valore condiviso. La “Stakeholders Galaxy” che ho presentato descrive proprio questa interdipendenza: è una rete che deve essere gestita con attenzione e trasparenza. La governance rigenerativa nasce dal riconoscere che ogni voce è parte di un dialogo più ampio.

Guardando al futuro, qual è la sua visione per il ruolo delle imprese familiari italiane?

Le imprese familiari italiane hanno un ruolo chiave: sono custodi di un patrimonio culturale e sociale unico, e allo stesso tempo laboratori di innovazione. Il futuro sarà di chi saprà trasformare la tradizione in rigenerazione, con una governance che non si limita a “gestire” ma che alimenta la crescita e la sostenibilità. Le imprese familiari sono portatrici di un’etica radicata nella storia, ma devono avere il coraggio di guardare oltre, per creare valore che duri nel tempo.