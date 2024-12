Opportunità di investimento in Perù per le energie rinnovabili

Oggi, presso la sede di Illa (Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana) si è tenuto un incontro per discutere sulle opportunità di investimento in America Latina e in particolare in Perù nel settore delle energie rinnovabili. Il programma si è svolto con i saluti di benvenuto e con un quadro generale economico del paese con Antonella Cavallari (Segretario generale IILA), Manuel Josè Antonio Cacho Sousa Velazquez (ambasciatore del Perù in Italia) e per poi proseguire con una serie di incontri fino all’ora di pranzo.

L’IILA, Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, è un organismo intergovernativo con sede a Roma, istituita nel 1966, con il nome di Istituto Italo- Latino Americano,dall’allora Ministro degli Esteri, Amintore Fanfani, che concepì l’IILA come strumento di stimolo e potenziamento delle relazioni tra l’Italia (l’Europa) e l’America Latina. L’IILA, dal 2007, è membro osservatore dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, dal 2018, delle Riunioni Ministeriali UE-CELAC e, sempre dal 2018, è invitata speciale ai Vertici Iberoamericani.

Alcuni dati preziosi

L’America Latina è la regione più urbanizzata fra i paesi in via di sviluppo, l’80% delle persone vive in una città. Quest’ultime sono responsabili di quasi il 75% delle emissioni di CO2 a livello globale. I centri urbani intaccano l’ambiente ma allo stesso tempo rappresentano un motore di sviluppo ed innovazione. L’IILA ha lanciato nel 2020 il progetto di economia circolare e città verdi, finanziato dalla cooperazione italiana allo sviluppo. L’obiettivo promuovere la trasformazione sostenibile delle città dell’America Latina.

Nell’incontro ha parlato anche Joan Barrena Chavez, direttore Promperù che ha sottolineato come l’Italia sia l’ottavo paese europeo per investimenti e ha raccontato come il paese sia terra di grandi opportunità per gli investimenti diretti esteri nel settore delle energie rinnovabili. Anche il Presidente dell’Assocazione Peruviana dell’Idrogeno Daniel Guttierez ha portato alcuni dati sul futuro delle energie e sull’opprtunità di utilizzare l’idrogeno come energia principe.

Perù paese all’insegna della Biodiversità

Il Perù è tra i 7 paesi con la maggiore biodiversità al mondo in termini di ecosistemi, risorse naturali e culture locali. Esistono 11 eco regioni che permettono di generare inclusione sociale aumentando e sovvenzionando settori di estrema importanza come turismo e agro industria. In termini di superfici naturali e forestali, il Perù occupa il secondo posto nell’America Latina e quarto a livello mondiale.

Un paese, quindi, in grande crescita e che guarda al futuro. Tra natura, investimenti ed energie rinnovabili si colloca come uno dei paesi dell’America Latina maggiormente attenti alla questione ambientale. Un paese in cui varrà la pena investire e che non sia solo luogo di vacanze. L’incontro è servito per fare da ponte tra due nazioni amiche come Perù e Italia che hanno rinnovato un importante unione verso una visione più green e più sostenibile.